Fondenex alerta del mal estado del 'pozo de la comunidad' en Mérida

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultural de Extremadura (Fondenex) alerta del mal estado en el que se encuentra el conocido como 'pozo de la comunidad' en Mérida. Situado en la rotonda de la carretera de Don Álvaro, comparte espacio con la escultura de 'las monjitas' y, según denuncia el colectivo, presenta un estado "lamentable y vergonzoso: agrietado, con zonas desprendidas y con una evidente necesidad de limpieza y blanqueo".

La asociación recuerda que la presencia de estos pozos en Mérida era frecuente hasta no hace muchos años, pero en la actualidad han quedado reducidos prácticamente a menos de media docena: final del puente romano, en la Antigua, carretera del Palo, enfrente del hospital psiquiátrico y el de la carretera de Don Álvaro. "Todos en mal estado de conservación", recalca Fondenex en una nota de prensa, en la que pide al Ayuntamiento de Mérida que proceda a su "inmediata restauración antes de que se desmorone".

Limpieza y consolidación

El colectivo va a realizar un informe sobre el estado de conservación de los demás pozos para que se proceda a labores de limpieza y consolidación.

La finalidad de estos pozos era abastecer de agua potable a las personas y animales, ya que habitualmente tenían adosado un pilón. El 'pozo de la comunidad' está en el catálogo del Plan General de Ordenación Urbana y Plan Especial de Protección de Mérida, en el Nivel V, recomendándose su conservación, concluye Fondenex.