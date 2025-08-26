La VIII edición de "Patas al Agua"
La piscina de Mérida en la que tu perro también podrá darse un buen chapuzón
Canes al agua para combatir el calor
En esta piscina de la capital extremeña los perros podrán darse un buen chapuzón y refrescarse. El Ayuntamiento de Mérida y la Asociación Cultural para la Defensa de los Animales de Mérida (ACUDAME) celebrarán el próximo 31 de agosto en las piscina del Complejo Polideportivo Guadiana la VIII edición de "Patas al Agua", un evento que permite a las familias disfrutar de un día de piscina en compañía de sus amigos peludos. Se trata de un evento "que es bastante atractivo y pionero en Extremadura", según ha señalado en presentación el edil de Sanidad, Marco Antonio Guijarro, que ha añadido que la piscina se mantiene abierta ese día solo para esta actividad. También ha dicho que desde la primera vez que se propuso esta actuación, al consistorio le pareció "una idea magnífica", ya que es una forma también de promocionar las adopciones, la convivencia, de mentalizar a la ciudadanía del respeto a las mascotas y la responsabilidad que implica tenerlas en casa.
Ganas e ilusión
"Es un evento que hacemos con muchas ganas y mucha ilusión" ha explicado por su parte la responsable de ACUDAME, Lidia Esteban, que ha añadido que llega mucha gente de fuera y que pese a que son muy pocos los voluntarios para poder organizarlo, "lo hacemos siempre porque es un disfrute para todos". La actividad principal será el baño conjunto de perros y personas en la mencionada piscina de la ciudad y se espera una afluencia de 200 personas y medio centenar de canes.
Pasaportes sanitarios
En la apertura se realizará una lectura de microchips y una comprobación de pasaportes sanitarios (verificando la vacuna de la rabia y la desparasitación al día) por parte del voluntariado de ACUDAME. El evento no persigue fines lucrativos, y la recaudación será destinada a la actividad de la asociación. Además se ofrecerán bonificaciones o entradas gratuitas para colectivos en situación de vulnerabilidad o con necesidades especiales. Recuerdan que queda prohibido el uso de collares de pinchos, ahogo, impulsos eléctricos y correas extensibles, además de que se ruega no asistir con perros problemáticos y los que son catalogados comopeligrosos deberán cumplir con la normativa vigente.
