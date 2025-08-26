Aqualia explica por qué estos días sabe mal el agua del grifo en Mérida

Desde hace unos días, algunos emeritenses se han quejado de que el agua del grifo de sus casas sabe mal. “¿No habéis notado que el agua de Mérida tiene un sabor desagradable?" o "¿por qué últimamente el agua del grifo de la ciudad sabe fatal?, han denunciado varios de los afectados a El Periódico Extremadura. La problemática se ha dado en diferentes puntos de la capital extremeña, Calamonte y Mancomunidad de Cornalvo. El motivo no es otro que las altas temperaturas registradas en la última semana. Según ha informado Aqualia, "la calidad del agua bruta procedente de la presa de Alange, se ha visto modificada en sus características organolépticas debido al desarrollo de algas por el calor". Fuentes de Aqualia han salido al paso del malestar ciudadano para recordar que el agua “es apta para el consumo, ya que el tratamiento en la ETAP de Mérida y su posterior distribución, no ha sufrido ninguna alteración, así como que se han reforzado los controles habituales dentro de los parámetros normales de seguridad y salubridad, garantizando la potabilidad".

700.000 euros

En este sentido, las mismas fuentes, han asegurado que "el agua de Mérida está sometida a un control exhaustivo las 24 horas del día, los siete días de la semana, tanto en la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP), como en los depósitos y en toda la red de abastecimiento que llega a los hogares. Aqualia está realizando purgas controladas en los desagües de la red, especialmente en las zonas donde el agua permanece más tiempo en las tuberías, para garantizar su frescura y calidad". Por último, Aqualia también ha indicado que "el ayuntamiento de la capital regional continúa trabajando para mejorar aún más la calidad del agua. Antes de que finalice el año 2025, se invertirán 700.000 euros en nuevos equipos de ozonización y dióxido de cloro de última generación, garantizando un tratamiento adecuado a los nuevos requisitos legislativos, reforzando así nuestro compromiso con la salud pública y la excelencia del servicio".

Suscríbete para seguir leyendo