La huella de Eusebio Poncela en Extremadura: Edipo y Catón en el Festival de Teatro de Mérida

Edipo, rey de Tebas, y Catón, político y militar romano, han sido los personajes que ha interpretado Eusebio Poncela en el Festival Internacional de Mérida a lo largo de su historia. El actor madrileño ha fallecido este miércoles a los 79 años, dejando un legado de actuaciones icónicas para la cultura española, dos de ellas con huella en Extremadura.

Catón

Fue el 12 de julio de 1989 cuando Poncela pisó por primera vez el Teatro Romano de Mérida para dar vida a Catón. 1200 personas llenaron el icónico espacio para presenciar el estreno de 'Catón, un republicano contra el César' de Fernando Savater en la XXV Edición del Festival. La obra, tercera incursión de Savater en el ámbito teatral y bajo la dirección de María Ruiz, fue sobre todo una invitación al público a filosofar sobre la dignidad, el honor, la libertad, el poder y la justicia. La historia explora el choque ideológico y la rivalidad entre Catón y César que llevó a la guerra civil, donde el primero defendió la austeridad y los valores republicanos frente al ascenso del otro, un líder cuya ambición personal puso fin a la República.

Esta interpretación se enmarca dentro de su época dorada, ya que en los 80 dio el salto a la fama en la adaptación de la obra literaria de Gonzalo Torrente Ballester, 'Los gozos y las sombras', en la que también participaban Amparo Rivelles, Carlos Larrañaga y Charo López.

Durante esta década, se unió también al universo de Pedro Almodóvar protagonizando las películas 'Matador' (1986), que podrá verse restaurada en el Festival de Venecia el 1 de septiembre, y 'La ley del deseo' (1987) junto a Antonio Banderas. Con Almodóvar, mantuvo una relación de amor y odio que de alguna manera quedó plasmada en la película 'Dolor y gloria' (2019).

El rey de Tebas

Veinte años después, regresó a la capital extremeña para dar vida al rey de Tebas en la obra 'Edipo, una trilogia', dirigido por el director teatral Georges Lavaudant. En una sola representación, se mezclaron los tres trabajos de Sófocles ('Edipo rey', 'Edipo en Colono' y 'Antígona'), a pesar de que fueron concebidas como historias independientes.

Esta fue la primera vez que se representaban juntas y reunidas a través del hilo argumental de la trágica historia de Edipo, en la que, como rey de Tebas, busca al asesino de su padre, el rey Layo, para poner fin a la peste que azota la ciudad. Sin embargo, mientras investiga, descubre que él mismo es el asesino de su padre y el esposo de su madre, Yocasta, cumpliendo una terrible profecía.

En declaraciones a El Periódico Extremadura en 2009, Poncela alogió la dirección de Lavaudant, con el que compartía "muchos puntos de vista" en su forma de tratar la obra y de despojarla de afectación dramática. Según Poncela, el director les pidió "lirismo cero", ya que las emociones se debían trasmitir mediante la propia fuerza del texto. "La puesta en escena huye del lirismo propio de la tragedia griega y pretende que las emociones no sean tan evidentes, a fin de que sus intérpretes sean presentados ante el espectador desnudos, sin trampa ni cartón", explicaba.

Eusebio Poncela, durante su visita a Mérida en 2009. / Javier Caldera

A punto de volver en 2024

Aunque estaba prevista su participación en la 70 edición del festival en 2024 liderando el elenco de 'Tiresias', finalmente no pudo estar en el montaje teatral por motivos profesionales. De hecho, Poncela asistió meses antes al acto oficial de presentación del programa. Fue Anabel Alonso quien sustituyó al actor para darle vida al adivino griego Tiresias en una obra que expone el viaje por la larga vida del mito y narra en primera persona los conflictos bélicos y familiares a los que se tuvo que enfrentar para mantener el orden de las ciudades.

Se celebró del 14 al 18 de agosto con la participación de Óscar de la Fuente, Ana Fernández, Carlos Beluga, Alfredo Noval, Alberto Velasco y Paula Mendoza. Carlota Ferrer, directora de la obra, también fue parte del elenco.