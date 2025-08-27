Mérida, la ciudad más asequible del país: solo es necesario trabajar 7 días al mes para pagar el alquiler

Mérida lidera el ranking nacional como la ciudad más asequible tanto para alquilar como para comprar vivienda, según un estudio de Career.io, plataforma especializada en búsqueda de empleo y promoción profesional. El alquiler medio ronda los 6,80 €/m², uno de los más bajos del país, y pagarlo solo exige trabajar poco más de 7 días al mes. La hipoteca es la más barata del análisis (1.039 €/m²) y se cubre con menos de 5 días de sueldo, lo que supone una diferencia abismal frente a otras ciudades como Barcelona, que exige más de 20 días de trabajo al mes solo para pagar un piso medio, o Palma de Mallorca, la ciudad donde más días de trabajo se requieren al mes para pagar tanto el alquiler (17) como la hipoteca (18).

La estabilidad de los precios, la oferta de vivienda y un coste de vida general ajustado permiten a los habitantes de Mérida destinar más parte de su salario al ahorro, el ocio o simplemente a disfrutar de la ciudad. Para quienes buscan calidad de vida sin hipotecar su tiempo (ni su sueldo), la ciudad emeritense es la mejor opción. Le siguen Logroño y Valladolid (requieren menos de 9 días de trabajo al mes para pagar el alquiler), León (su precio medio de hipoteca es mayor pero se cubre con seis días de trabajo), y Murcia (el alquiler se cubre con menos de 10 días de trabajo al mes). El portal de empleo clasifica estas cinco ciudades como lugares "en los que trabajas para vivir".

Trabajar para cubrir gastos

Por otro lado, Mérida también sale ganando en lo que a trabajar para cubrir gastos se refiere. Tras analizar aproximadamente los gastos de vivienda, comida, transporte y ropa, los profesionales exponen que es necesario trabajar 17 días para cubrirlos. De esta forma, la capital extremeña vuelve a ser la más asequible, seguida igualmente de León o Logroño, donde con menos de 19 días puedes pagar el alquiler, la comida y el resto de necesidades, dejando margen suficiente para ahorrar, disfrutar o invertir en otras cosas.

La otra cara de la moneda vuelve a estar en Palma de Mallorca o Barcelona, donde incluso trabajando todos los días laborables del mes, y a veces más, el sueldo apenas alcanza para cubrir lo imprescindible. En estas ciudades, el coste de la vivienda y de la vida diaria es tan elevado que para muchos, trabajar sirve solo para poder seguir trabajando: el esfuerzo y el tiempo necesario para llegar a fin de mes es mucho mayor, y la posibilidad de ahorrar o tener tiempo libre se reduce al mínimo.