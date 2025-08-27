Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Deporte

Mérida oferta 500 plazas para las Escuelas Deportivas Municipales del nuevo curso

Las actividades comenzarán a partir del 17 de septiembre y se prolongarán hasta el 16 de junio de 2026

El delegado de Deportes de Mérida, Antonio Marín, en rueda de prensa

El delegado de Deportes de Mérida, Antonio Marín, en rueda de prensa / Ayto. Mérida

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El delegado de Deportes de Mérida, Antonio Marín, ha presentado este miércoles la programación de las Escuelas Deportivas Municipales para la temporada 2025/2026, donde ha destacado la "amplia" oferta de actividades incluidas.

De este modo, Marín ha avanzado las escuelas comenzarán a partir del 17 de septiembre y se extenderán hasta el 16 de junio de 2026, un total de 500 plazas disponibles, renovables cada trimestre para gimnasia artística, gimnasia rítmica, atletismo y tenis.

En cuanto a los cursos de natación dirigidos al público infantil, adulto y a los mayores de 65 años, se ofertarán, en total, 142 plazas disponibles, renovables cada mes. Estos comenzarán el 29 de septiembre y finalizarán el 28 de mayo de 2026.

En este sentido, el delegado de deportes ha explicado que los cursos de natación dispondrán de diferentes niveles: adaptación, de 3 a 5 años; iniciación, de 5 a 7 años; aprendizaje, de 7 a 9 años; perfección, de 10 a 15 años; y adultos, para los cuales habrá dos niveles, iniciación/aprendizaje y perfeccionamiento.

Los cursos de natación dirigidos a los mayores de 65 años darán comienzo el 15 de septiembre y se desarrollarán hasta el 29 de mayo de 2026 a través de ocho periodos.

Actividades dirigidas

Por último, Antonio Marín ha señalado que esta temporada se llevarán a cabo dos programas dentro de las actividades dirigidas en los pabellones municipales de Abadías, Diocles, La Antigua y Nueva Ciudad.

Por un lado, el dirigido a los mayores de 65 años “Mantente en Forma”, con una oferta de 120 plazas disponibles, renovables cada mes, y que dará comienzo el próximo 15 de septiembre, y, por otro, el de mayores de 16 años “Promoción de la actividad física y la salud con y sin soporte musical”, que ofrece 75 plazas y se desarrollará a lo largo de tres periodos, desde el 22 de septiembre hasta el 18 de diciembre de 2025.

Toda la información relativa a la oferta de actividades que se incluyen dentro del programa deportivo municipal para la temporada 2025/2026 podrá consultarse en la página web del Ayuntamiento de Mérida: https://merida.es, según ha informado el consistorio en nota de prensa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents