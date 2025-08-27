Los problemas de olor y sabor del agua del grifo en Mérida se solucionarán entre hoy y mañana

Debido las quejas de los vecinos de varios puntos de la ciudad, que están preocupados por el estado del agua del grifo, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha asegurado este miércoles que el agua de la red de abastecimiento es "óptima" para el consumo y que el problema del olor de los últimos días estará solucionado "entre hoy o mañana", según las últimas informaciones de la empresa concesionaria del agua en la ciudad, Aqualia. En este sentido, el regidor ha recordado que Aqualia realiza a diario informes y evaluaciones del estado y la calidad del agua de la localidad, al mismo tiempo que los realiza el SES. Igualmente, el primer edil ha señalado que todos los informes realizados, tanto por parte de la concesionaria como de la autoridad competente en Salud Pública han revelado que el agua es "perfecta" para el consumo.

Condiciones meteorológicas

De esta forma, el alcalde ha dicho que el fuerte olor se debe a las condiciones meteorológicas de las últimas semanas, y al déficit del consumo de agua, es decir que ha habido menos consumo en los últimos 15 días en algunas zonas de la ciudad. Esto, ha manifestado Osuna, ha dado lugar a estancamientos, y por consecuencia ha provocado "ese desagradable olor del que se quejan los vecinos", ha apuntado. También ha reiterado que el problema desaparecerá "entre hoy o mañana", ya que los trabajos que la concesionaria ha purgado las instalaciones que no dependen del anillo del agua, para que así fluya más cantidad y pueda desaparecer "ese desagradable olor". Por todo ello, el regidor de la capital regional ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los residentes, ya que los análisis del agua reflejan que es "óptima" para la salud de las personas, puesto de no ser así, se hubiera dado un aviso, ya que "lo primero es la salud de los vecinos" de Mérida, ha asegurado. Finalmente, el primer edil ha lamentado las molestias ocasionadas aunque, ha comentado que en este caso, es "una cuestión que no depende de las administraciones pública emeritense, sino de la meteorología".