Preocupación y desconfianza en Mérida por el mal estado del agua del grifo: “No sabemos lo que bebemos”

Los vecinos de la capital extremeña siguen indignados con el estado del agua potable que sale del grifo de sus viviendas: "No sabemos lo que estamos bebiendo". Ante esta situación, Unidas por Mérida ha manifestado su "profunda preocupación y alarma" por el "evidente empeoramiento" de la calidad del agua de consumo en la localidad. Según la coalición, integrada por Izquierda Unida y Podemos, desde principios de la semana pasada numerosas personas de diferentes puntos del municipio han reportado un "cambio notable en las propiedades organolépticas del agua, con olores y sabores desagradables" que, aunque no han provocado la suspensión del suministro, han generado una "profunda desconfianza" entre los residentes.

THMs

El partido político se ha referido al histórico de declaraciones de agua "no apta para el consumo" en la capital autonómica, situaciones en las que el ayuntamiento "no suspendió el suministro", lo que, a su juicio, crea un "peligroso precedente". Del mismo modo, han reforzado estas afirmaciones con datos técnicos aportados por la última analítica completa disponible en el SINAC (Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo), que data del mes de mayo, y que revelaba que los niveles de trihalometanos (THMs) superaban en un 50 por ciento el límite máximo marcado por la ley.

Tumores de Vegija

La formación ha alertado sobre la "gravedad" de este hecho, ya que los trihalometanos son subproductos del proceso de potabilización y desinfección del agua que, según diversos estudios, pueden estar relacionados con el "aumento del riesgo de padecer tumores de vejiga". La presencia de estos compuestos, combinada con los olores y sabores recientes, genera un "cóctel de preocupación" que, en palabras de la portavoz de la formación, Montse Girón "el ayuntamiento no puede ignorar".

Falta de control y capacidad

Unidas por Mérida ha señalado directamente al Gobierno municipal por su "falta de control y opacidad" en la gestión del servicio. La coalición municipal ha insistido en que el consistorio emeritense tiene la responsabilidad de garantizar que la empresa concesionaria cumple con los estándares de calidad establecidos y que la salud de los ciudadanos "no se ve comprometida por negligencias en el mantenimiento o por el uso excesivo de productos de desinfección". La formación ha anunciado que llevará este asunto al próximo Pleno municipal, donde exigirá "explicaciones detalladas" al equipo de gobierno y pedirá que se realicen análisis "exhaustivos y públicos" que aclaren lo ocurrido con "medidas claves".

Privatización de servicios básicos

La agrupación ha reiterado su compromiso con la gestión pública de los servicios básicos, como el suministro de agua potable en la ciudad, defendiendo que este tipo de problemas son el "resultado directo de la privatización y falta de control" del Gobierno local de Antonio Rodríguez Osuna, que "antepone el beneficio económico a la salud y el bienestar de la gente".

