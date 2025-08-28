‘Jasón y las furias’ reflejan la realidad del genocidio y el asesinato en Mérida

Es posible que muchas personas estén tristes porque esta semana se termina la 71 edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida con la obra de ‘Jasón y las furias’, una tragedia que propone una mirada contemporánea, humanizando a los personajes y abordando muchas de las violencias que continúan vigentes en la actualidad. La función se estrenó ayer y al contrario de los planes de estudio (ahora que pronto empieza el colegio), la última representación del popular certamen teatral se llena de filosofía, necesario contrapeso para recordarnos que no todo el monte es orégano. Se trata, asimismo, de un espectáculo que cuenta con una puesta en escena impecable. No se la pierdan.

Fotogalería | 'Jasón y las furias', el último estreno del Festival de Teatro de Mérida / Javier Cintas

Migrantes

Esta coproducción de la compañía extremeña Teatro del Noctámbulo y el Festival de Mérida y dirigida por Antonio C. Guijosa con texto de Nando López, lleva un reparto integrado por José Vicente Moirón, que interpreta a Jasón; Carmen Mayordomo, en la piel de Medea; Gabriel Moreno, como Creonte y Pelías; José F. Ramos hace de Orfeo; Alberto Lucero, de Pólux; Lucía Fuengallego asume el papel de Creúsa, y Camila Almeda a Alcímede. El drama late con fuerza y presenta un punto de vista muy político sobre la realidad y cuestiones que afectan de manera atemporal al ser humano, al tiempo que se refiere a la condición de personas migrantes que tienen Medea y Jasón, al fin de su historia de amor y al análisis de la figura del héroe, que se ha construido sobre una idea terrible que, por desgracia, hoy por hoy está ocurriendo en algunos países, que es el genocidio, la muerte o el asesinato. La obra está dando mucho que hablar entre la gente, lo cual es significativo.

Fotogalería | Presentación de 'Jasón y las furias' / Javier Cintas

