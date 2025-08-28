Mérida avanza en las operaciones graves del corazón e incorpora en su hospital un dispositivo pionero de seguridad

Nuevo hito en la sanidad extremeña, el Hospital de Mérida ha implantado por primera vez y con éxito a un paciente de 58 años un dispositivo Impella, una pequeña bomba rotatoria que se introduce por la arteria femoral y que ayuda al corazón a bombear sangre durante una operación complicada. Gracias a este sistema, los especialistas han podido realizar una intervención coronaria de alto riesgo con mayor seguridad y eficacia, en una operación que ha durado dos horas aproximadamente y que ha transcurrido sin complicaciones, obteniéndose un resultado clínico "muy positivo", ha informado la Junta de Extremadura este jueves en un comunicado.

Equipo especialista que realizó con éxito esta intervención. / Junta de Exremadura

18.000 euros

Este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto del hospital y del Área de Salud de Mérida, que durante meses han impulsado la adquisición del dispositivo, cuyo coste asciende a 18.000 euros. Así, la incorporación de esta tecnología supone un "importante refuerzo" para el tratamiento de pacientes con problemas cardíacos graves, ha remarcado la Junta. Con la actuación, el SES ha reafirmado su "compromiso con la innovación y la mejora continua" de la atención sanitaria pública, acercando a la gente "tratamientos de última generación que hasta ahora no estaban disponibles" en la comunidad autónoma.