Quejas vecinales
El PP de Mérida exige transparencia y medidas estructurales ante la incidencia en el agua
Los populares proponen un canal de comunicación directo entre Aqualia, el Ayuntamiento y los vecinos para garantizar la calidad y seguridad del agua en la ciudad
El grupo municipal del Partido Popular exige "transparencia y acciones estructurales" ante la reciente incidencia en la calidad del agua de Mérida. Ante la preocupación ciudadana por el olor y sabor anómalos detectados en el agua de consumo, el PP manifiesta su "firme voluntad" de actuar con responsabilidad y exigir al equipo de gobierno del PSOE "claridad, eficacia y previsión" en la gestión de un bien esencial como es el agua potable.
De este modo, el PP solicita al Ayuntamiento la publicación "inmediata" de los informes técnicos completos que certifiquen la calidad sanitaria del agua, junto con una explicación detallada de las causas del problema y las medidas adoptadas para corregirlo. Subraya, además, la necesidad de garantizar a la ciudadanía un acceso "transparente y riguroso" a los datos sobre el estado del agua que llega a sus hogares.
Para evitar que vuelva a ocurrir, valora la inversión anunciada en nuevos sistemas de ozonización y dióxido de cloro, pero exige un seguimiento "real y efectivo de su ejecución". También desde el PP proponen crear un canal directo de comunicación entre Aqualia, el Ayuntamiento y los vecinos, para emitir avisos inmediatos ante incidencias y facilitar información actualizada sobre la calidad del agua, posibles riesgos por fenómenos climáticos extremos y recomendaciones en tiempo real.
Informe técnico municipal
Además, los populares demandan la elaboración de un informe técnico municipal "urgente" que evalúe si las infraestructuras de abastecimiento y tratamiento de agua están preparadas para responder a olas de calor.
En este sentido, se propone aprovechar foros y jornadas técnicas, como la celebrada en Mérida en abril sobre gestión del agua urbana, para impulsar la actualización del modelo de gestión hídrica local ante desafíos ambientales y normativos actuales.
“No cuestionamos los controles sanitarios, pero sí exigimos claridad, anticipación y capacidad de respuesta. El agua es un derecho esencial y su gestión no admite improvisaciones”, afirma en nota de prensa el portavoz del grupo popular, Santiago Amaro. El Partido Popular reitera su disposición a trabajar desde la oposición "de forma constructiva pero exigente, con el objetivo de garantizar un servicio de agua público, seguro y de calidad para todos los emeritenses", concluye.
