La renovada calzada de la avenida Fernández López, en Mérida, estará lista para la Feria

Las obras en la calzada de la avenida José Fernández López viven sus últimos compases. Tanto, que las previsiones apuntan a que la transitada vía volverá a la normalidad antes de que comience la Feria 2025. Así al menos lo han afirmado a El Periódico Extremadura dos de los albañiles que están realizando los trabajos. Ambos han dicho que las labores hechas permitirán acabar con las filtraciones en el parking y que durante esta mañana pintarán los pasos de cebra.

Coches circulando por la avenida Fernández López. / Javier Cintas

Alivio para los conductores

Algunos de los vecinos y taxistas consultados por este diario han reconocido que la reforma de esta céntrica vía, técnicamente, ha presentado ciertos problemas al tratarse de una zona por la que transitan muchos vehículos y personas. "Es uno de los principales ejes vertebradores del tráfico en la ciudad y se había convertido desde que empezaron las obras en un caos con varios de sus carriles cortados. La reforma podría suponer un gran inconveniente para el desarrollo normal de la circulación de coches, taxis y autobuses durante los días de feria, pero estará lista ya y es un alivio", han resaltado. A simple vista, los albañiles se encuentran rematando la faena y falta únicamente que se ponga a punto una parte del acerado.