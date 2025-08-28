Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Filtraciones en el parking

La renovada calzada de la avenida Fernández López, en Mérida, estará lista para la Feria

Los albañiles están dando los últimos retoques

Trabajadores actuando en la obra de Fernández López.

Trabajadores actuando en la obra de Fernández López. / Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

Las obras en la calzada de la avenida José Fernández López viven sus últimos compases. Tanto, que las previsiones apuntan a que la transitada vía volverá a la normalidad antes de que comience la Feria 2025. Así al menos lo han afirmado a El Periódico Extremadura dos de los albañiles que están realizando los trabajos. Ambos han dicho que las labores hechas permitirán acabar con las filtraciones en el parking y que durante esta mañana pintarán los pasos de cebra.

Coches circulando por la avenida Fernández López.

Coches circulando por la avenida Fernández López. / Javier Cintas

Alivio para los conductores

Algunos de los vecinos y taxistas consultados por este diario han reconocido que la reforma de esta céntrica vía, técnicamente, ha presentado ciertos problemas al tratarse de una zona por la que transitan muchos vehículos y personas. "Es uno de los principales ejes vertebradores del tráfico en la ciudad y se había convertido desde que empezaron las obras en un caos con varios de sus carriles cortados. La reforma podría suponer un gran inconveniente para el desarrollo normal de la circulación de coches, taxis y autobuses durante los días de feria, pero estará lista ya y es un alivio", han resaltado. A simple vista, los albañiles se encuentran rematando la faena y falta únicamente que se ponga a punto una parte del acerado.

Obras de la avenida Fernández López.

Obras de la avenida Fernández López. / Javier Cintas

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La Feria de Mérida y sus conciertos serán plenamente accesibles
  2. Aqualia explica por qué estos días sabe mal el agua del grifo en Mérida
  3. Mérida, la ciudad más asequible del país para alquilar o comprar una vivienda
  4. Los problemas de olor y sabor del agua del grifo en Mérida se solucionarán entre hoy y mañana
  5. La piscina de Mérida en la que tu perro también podrá darse un buen chapuzón
  6. Mérida arranca la cuenta atrás para volver a disfrutar de su Feria: todo lo que debes saber para no perderte nada
  7. Preocupación y desconfianza en Mérida por el mal estado del agua del grifo: “No sabemos lo que bebemos”
  8. El ayuntamiento confirma que finalmente los artesanos no estarán en la Feria de Mérida

Mérida avanza en las operaciones graves del corazón e incorpora en su hospital un dispositivo pionero de seguridad

Mérida avanza en las operaciones graves del corazón e incorpora en su hospital un dispositivo pionero de seguridad

La renovada calzada de la avenida Fernández López, en Mérida, estará lista para la Feria

La renovada calzada de la avenida Fernández López, en Mérida, estará lista para la Feria

Mérida, la ciudad más asequible del país para alquilar o comprar una vivienda

Mérida, la ciudad más asequible del país para alquilar o comprar una vivienda

‘Jasón y las furias’ reflejan la realidad del genocidio y el asesinato en Mérida

‘Jasón y las furias’ reflejan la realidad del genocidio y el asesinato en Mérida

Mérida oferta 500 plazas para las Escuelas Deportivas Municipales del nuevo curso

Mérida oferta 500 plazas para las Escuelas Deportivas Municipales del nuevo curso

La huella de Eusebio Poncela en Extremadura: Edipo y Catón en el Festival de Teatro de Mérida

La huella de Eusebio Poncela en Extremadura: Edipo y Catón en el Festival de Teatro de Mérida

Los problemas de olor y sabor del agua del grifo en Mérida se solucionarán entre hoy y mañana

Los problemas de olor y sabor del agua del grifo en Mérida se solucionarán entre hoy y mañana

Preocupación y desconfianza en Mérida por el mal estado del agua del grifo: “No sabemos lo que bebemos”

Preocupación y desconfianza en Mérida por el mal estado del agua del grifo: “No sabemos lo que bebemos”
Tracking Pixel Contents