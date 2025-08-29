Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo susto en la región

Dos avionetas y dos helicópteros apagan a toda velocidad un fuego en el parque natural de Cornalvo

Las llamas se han originado esta tarde en la Sierra del Moro y las llamas ya están controladas

Cedido

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El fuego ha dado un nuevo susto en Extremadura. Se ha declarado esta tarde un incendio en el Parque Natural de Cornalvo. Las llamas se han originado en la Sierra del Moro y todavía no se saben las causas exactas del suceso, que están siendo objeto de investigación. Hasta el lugar se han desplazado dos avionetas y dos helicópteros, según ha podido saber el Periódico Extremadura.

Controlado

Los vehículos aéreos han llegado rápidamente para sofocar el fuego, que solamente ha calcinado una pequeña parte del entorno natural (sobre todo matorrales) y no han llegado a prender con fuerza la arboleda de la Sierra del Moro. El incendio ya está controlado y estabilizado. Apagar con celeridad las llamas ha sido fundamental para evitar males mayores.

TEMAS

