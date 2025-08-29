Nuevo susto en la región
Dos avionetas y dos helicópteros apagan a toda velocidad un fuego en el parque natural de Cornalvo
Las llamas se han originado esta tarde en la Sierra del Moro y las llamas ya están controladas
El fuego ha dado un nuevo susto en Extremadura. Se ha declarado esta tarde un incendio en el Parque Natural de Cornalvo. Las llamas se han originado en la Sierra del Moro y todavía no se saben las causas exactas del suceso, que están siendo objeto de investigación. Hasta el lugar se han desplazado dos avionetas y dos helicópteros, según ha podido saber el Periódico Extremadura.
Controlado
Los vehículos aéreos han llegado rápidamente para sofocar el fuego, que solamente ha calcinado una pequeña parte del entorno natural (sobre todo matorrales) y no han llegado a prender con fuerza la arboleda de la Sierra del Moro. El incendio ya está controlado y estabilizado. Apagar con celeridad las llamas ha sido fundamental para evitar males mayores.
- La Feria de Mérida y sus conciertos serán plenamente accesibles
- Aqualia explica por qué estos días sabe mal el agua del grifo en Mérida
- Mérida, la ciudad más asequible del país para alquilar o comprar una vivienda
- La piscina de Mérida en la que tu perro también podrá darse un buen chapuzón
- Mérida arranca la cuenta atrás para volver a disfrutar de su Feria: todo lo que debes saber para no perderte nada
- Los problemas de olor y sabor del agua del grifo en Mérida se solucionarán entre hoy y mañana
- Preocupación y desconfianza en Mérida por el mal estado del agua del grifo: “No sabemos lo que bebemos”
- Mérida saca a concurso el nuevo vial que unirá la Ciudad de la Infancia, el Museo Abierto y el Centro Histórico