En las entrañas de la historia de Mérida: 70 actividades culturales para descubrir la riqueza patrimonial

Para acercar a los emeritenses y turistas a la realidad de Mérida, su historia y su patrimonio llega otro año más la 'Noche del Patrimonio'. La VIII edición incluirá el sábado 13 de septiembre más de 70 actividades gratuitas de música, arte, danza y artesanía en diferentes espacios de la capital extremeña. El alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna, presentó ayer el popular evento, junto con el edil de Cultura, Antonio Vélez, el director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, Félix Palma, además de diferentes representantes del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) y de las empresas y asociaciones locales que participan. Para el regidor, se trata de "una noche especial", puesto que se celebra de manera simultánea con el resto de las localidades que forman parte del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España por la UNESCO.

Esta iniciativa se estructura en tres secciones denominadas 'Vive Patrimonio', 'Abierto Patrimonio' y 'Escena Patrimonio', con una programación "muy diversa y familiar" a desarrollar a lo largo de la tarde y noche del 13 de septiembre. En esta ocasión, además de estar "centrada en el público joven", con la programación se dará un especial protagonismo a los "artistas y talentos locales", aseguró el primer edil. Asimismo, el alcalde manifestó que, "como novedad", en esta edición "pasamos de 54 a más de 70 actividades culturales de música, arte, danza y artesanía", entre otros pasatiempos, dirigidos a todos los públicos.

El "denominador común" de este evento será la apertura de los "espacios públicos patrimoniales de manera gratuita", además de otros lugares emblemáticos como el Acueducto de los Milagros, el Teatro y Anfiteatro Romano y el Templo de Diana, entre otros sitios. Así, bajo el lema 'Vive Patrimonio', esta iniciativa pretende llegar a todos los rincones de la ciudad, donde será necesario realizar una reserva previa para poder participar en las actividades y en los talleres.

Los principales monumentos y museos de la capital autonómica tendrán acceso libre y horario especial, y se realizarán distintas visitas guiadas bajo el lema 'Abierto Patrimonio'. Rodríguez Osuna del mismo modo avanzó que en esta octava edición de la actividad "le vamos a dar mucho valor a la danza, una de las artes escénicas más importantes de nuestro país y que en Mérida está cada vez más presente". De esta forma, esa noche tendrá lugar "uno de los mejores espectáculos de danza contemporánea", bajo el lema 'Escena Patrimonio', con la actuación del bailarín Marco Flores en el imponente Templo de Diana.

