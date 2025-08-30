Mérida: el secreto detrás de la limpieza de la ciudad en Fiestas

El Ayuntamiento de Mérida ha presentado este viernes una nueva campaña de comunicación y concienciación que busca poner en valor el esfuerzo de los trabajadores de los servicios de limpieza y jardinería, especialmente de cara a las próximas Fiestas 2025. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana para mantener la capital extremeña en perfecto estado.

Bajo el lema "Cuidar Mérida Tiene Su Historia", la campaña quiere rendir homenaje a la plantilla de limpieza y concienciar a la ciudadanía sobre las buenas prácticas medioambientales. Los propios trabajadores serán los protagonistas a través de vídeos que se publicarán en los nuevos perfiles de redes sociales del servicio, llamados @CuidamosMerida. En ellos, contarán de forma sencilla su labor diaria, una tarea que, según el alcalde, es más compleja de lo que parece.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna / Ayto. Mérida

El despliegue

El Ayuntamiento, junto a la empresa FCC Medio Ambiente, ha diseñado un plan especial de refuerzo para la semana de Feria y Fiestas. Diariamente, más de 120 personas y cerca de 30 vehículos y máquinas trabajan para mantener la ciudad impecable. A este equipo se sumarán, de manera extraordinaria, 15 vehículos y máquinas adicionales para atender específicamente el recinto ferial y el centro.

Entre las medidas más destacadas se encuentran:

Recogida intensiva: en el recinto ferial se realizarán dos recogidas de residuos diarias y se instalarán 45 contenedores de gran capacidad.

en el recinto ferial se realizarán dos recogidas de residuos diarias y se instalarán 45 contenedores de gran capacidad. Refuerzo de personal: a partir del 1 de septiembre, se incorporarán dos operarios más en el turno de tarde, y los días 6 y 7 de septiembre el servicio se ampliará con 15 operarios adicionales.

a partir del 1 de septiembre, se incorporarán dos operarios más en el turno de tarde, y los días 6 y 7 de septiembre el servicio se ampliará con 15 operarios adicionales. Mantenimiento de jardines: se incrementarán las tareas de limpieza y se plantarán más de 1.500 flores para embellecer la ciudad.

se incrementarán las tareas de limpieza y se plantarán más de 1.500 flores para embellecer la ciudad. Conciliación laboral: los turnos nocturnos se trasladarán a la tarde para que el personal pueda disfrutar de las Fiestas con sus familias.

Todas estas acciones, coordinadas al detalle, buscan garantizar que tanto residentes como visitantes puedan disfrutar de la ciudad de Mérida en las mejores condiciones durante su semana grande, ha informado el consistorio emeritense en nota de prensa.