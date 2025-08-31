Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván
La Guardia Civil investiga las causas del siniestro
Una mujer ha muerte atropellada en la A-5, a la altura de la localidad pacense de Arroyo de San Serván.
Al parecer, y según confirma la Guardia Civil, sobre las 20.30 horas de este domingo se ha registrado un siniestro vial en el kilómetro 348 de la autovía del Suroeste, cuyas circunstancias todavía se investigan.
El resultado del accidente es el fallecimiento de una mujer.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La Feria de Mérida y sus conciertos serán plenamente accesibles
- Aqualia explica por qué estos días sabe mal el agua del grifo en Mérida
- Mérida, la ciudad más asequible del país para alquilar o comprar una vivienda
- La piscina de Mérida en la que tu perro también podrá darse un buen chapuzón
- Mérida arranca la cuenta atrás para volver a disfrutar de su Feria: todo lo que debes saber para no perderte nada
- Los problemas de olor y sabor del agua del grifo en Mérida se solucionarán entre hoy y mañana
- Preocupación y desconfianza en Mérida por el mal estado del agua del grifo: “No sabemos lo que bebemos”
- Mercadillo nocturno este jueves en Mérida: de 19:00 a 23.00 horas