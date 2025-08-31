Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván

Una mujer ha muerte atropellada en la A-5, a la altura de la localidad pacense de Arroyo de San Serván. Al parecer, y según confirma la Guardia Civil, sobre las 20.30 horas de este domingo se ha registrado un siniestro vial en el kilómetro 348 de la autovía del Suroeste, cuyas circunstancias todavía se investigan.

Puente

El resultado del accidente es el fallecimiento de una mujer al precipitarse desde un puente que atraviesa la citada carretera. Las primeras investigaciones apuntan a que se trató de un acto voluntario, aunque continúan las pesquisas para averiguar las causas de la muerte, ha indicado la Benemérita a este periódico.