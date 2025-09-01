Los menores y el alcohol, la lucha contra esta problemática llega a las Ferias de Mérida

Superada ya la noche del encendido, la feria emeritense encara hoy su segunda jornada. Por ello, el Ayuntamiento de Mérida, en colaboración con la Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE), ha puesto en marcha una campaña de concienciación ciudadana con motivo de las Fiestas de 2025 de la ciudad. Se trata de una iniciativa que tiene un doble objetivo, por un lado, evitar el consumo de alcohol en menores de edad y, por otro lado, fomentar un consumo responsable entre la población adulta. De esta manera, y bajo el lema 'La fiesta es de todos, la responsabilidad también', la campaña recuerda a la ciudadanía que la normativa vigente prohíbe la venta y el consumo de bebidas alcohólicas a menores, e insiste en la importancia de que familias, hosteleros, comerciantes y vecinos se impliquen en ello.

Una caseta segura

Como medida complementaria y especialmente pensada para la juventud, este año el Ayuntamiento de Mérida ha habilitado una caseta de feria sin alcohol para adolescentes, un espacio "seguro" y "alternativo" donde los menores podrán disfrutar de la música, el ocio y la convivencia, sin exposición al consumo de bebidas alcohólicas. En cuanto a la campaña, esta contará con la distribución de material impreso que recoge sus ejes principales. En concreto, el consumo cero en menores y la promoción de un consumo responsable entre la población adulta. Además, se reforzará la difusión mediante soportes digitales instalados en distintos puntos de la ciudad, como tótems y mupis, ha explicado el consistorio emeritense.

Cartel oficial de la campaña. / Ayuntamiento de Mérida

Distintos soportes

Asimismo, la campaña invita a los adultos a disfrutar de las celebraciones de una forma "segura" y "responsable", promoviendo hábitos que favorezcan "el buen desarrollo de las fiestas y la convivencia ciudadana". La colaboración entre el ayuntamiento de la capital extremeña y FEBE refuerza el compromiso común con la salud pública, la seguridad y la protección de la juventud. Los mensajes de la campaña estarán presentes en diferentes soportes durante las presentes Ferias de 2025.

Suscríbete para seguir leyendo