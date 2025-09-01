El parque de la Isla de Mérida tendrá nuevas pasarelas de madera

El Ayuntamiento de Mérida realiza obras de transformación de los parques de la isla del Guadiana, con la renovación de mobiliario urbano y nuevas pasarelas peatonales.Un proyecto que permitirá cambiar los cientos de elementos que con el uso y el paso del tiempo necesitan su sustitución y mejora, ha señalado el edil de Parques y Jardines, Marco Antonio Guijarro. También se actuará en el entorno de Proserpina, con la renovación de mobiliario urbano. En ambas zonas se crearán nuevas áreas de recreo y espacios caninos. El objetivo de estas actuaciones es acometer una "profunda transformación" de los entornos del Guadiana a su paso por la ciudad, cambiando todo el mobiliario, mejorando las zonas ajardinadas, reponiendo los paseos de madera, barandillas, tarimas y mejorando el suministro de agua en jardines y fuente.

Espacios a mejorar

Así, las obras en la zona del Guadiana comenzaron el 22 de julio, ha indicado en nota de prensa el consistorio emeritense. En el río Guadiana se realizarán estas obras en los jardines de Pancaliente, la zona de la Isla frente a las Consejerías, la Isla entre el Puente Romano y el Puente Fernández Casado, la Isla en la que se encuentran las multipistas (frente a la barrida de la Zona Sur) y el paseo, frente a las islas, desde Pancaliente al Ferial. Con ellas se pone en valor los jardines mejorando su estado actual para su uso público, además de facilitar su posterior mantenimiento cambiando el suelo de los puentes, pasarelas y talanqueras todos ellos de madera, los paseos, caminos, etc.

686.070 euros

El ayuntamiento adjudicó el contrato de acondicionamiento y rehabilitación de los jardines del Guadiana y en el entorno de Proserpina a la empresa Actuaciones para el Medio Ambiente y Rural de Extremadura S.L. por un importe de 686.070 euros, IVA incluido. Unos fondos procedentes de los remanentes positivos de tesorería de los presupuestos municipales de 2024 del ayuntamiento.