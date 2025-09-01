En el inicio de la avenida Reina Sofía
Mérida suma un nuevo radar a sus calles para controlar la velocidad y abre la polémica entre los vecinos
Con el objetivo de promover la seguridad vial
Suma y sigue con la colocación de radares en Mérida y se abre la polémica entre los vecinos. El exceso de velocidad es uno de los factores que más aumenta el riesgo de siniestros de tráfico en uno de los puntos de mayor densidad de vehículos de la ciudad, de acuerdo con la Dirección General de Tráfico. Con el objetivo de promover la seguridad vial, el ayuntamiento ha instalado un nuevo dispositivo ubicado en el inicio de la avenida Reina Sofía desde la rotonda de las Tres Fuentes, y que entrará en funcionamiento una vez que se pruebe la Ordenanza de Zona de Bajas Emisiones, y que se anunciará a través de los canales de comunicación del consistorio, según han informado fuentes municipales.
12.500 vehículos al día
La avenida Reina Sofía tiene una densidad de tráfico de unos 12.500 vehículos al día de lunes a viernes, de los cuales, unos 700, son camiones. Durante el fin de semana el tránsito baja a unos 8.000 turismos, de los que medio centenar son camiones. En la mencionada vía, como en el casco urbano, la velocidad está limitada a 50 kilómetros por hora. Así, el proceso de incorporar medidas de prevención y seguridad es "continuo" y habrá más actuaciones, ha asegurado el consistorio de la capital extremeña, que ha apuntado también que a todo esto se añade la labor presencial de la Policía Local en aquellos puntos de mayor tránsito como, por ejemplo, los accesos a los centros educativos en sus horarios de apertura.
