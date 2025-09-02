Quejas vecinales
Aqualia hace público su informe definitivo: el agua de Mérida es "apta para el consumo humano"
Cumple rigurosamente con los parámetros de calidad, según ha apuntado el estudio
El mal olor y sabor del agua que sale desde hace unos días de los grifos de las viviendas de la capital extremeña se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de los emeritenses. Muchos vecinos han tenido que comprar agua mineral en los supermercados después de encontrarse con la desagradable sorpresa a la hora de beber y calmar su sed.
Asociación de consumidores Facua
Tras las cuestiones planteadas por la asociación de consumidores Facua a la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad sobre la problemática, un informe publicado por el Ayuntamiento de Mérida acaba de revelar que, se ha realizado "un episodio extraordinario, derivado de las excepcionales condiciones climáticas que han afectado a Extremadura en las últimas semanas, concretamente una ola de calor inusual y que fue controlada".
Cumple con la calidad
Según ha apuntado el estudio, este hecho ha generado "mínimas alteraciones organolépticas y serán temporales", sobre todo en el sabor y el olor del agua, pero ha manifestado que en ningún caso se han alterado los márgenes exigibles en la legislación nacional. Los datos también ha reflejado que el agua "cumple rigurosamente" con los parámetros de calidad exigidos por la normativa vigente y es "potable y apta para el consumo humano". A partir de ahí, se termina la comentada polémica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván
- La Feria de Mérida y sus conciertos serán plenamente accesibles
- Aqualia explica por qué estos días sabe mal el agua del grifo en Mérida
- Mérida, la ciudad más asequible del país para alquilar o comprar una vivienda
- La piscina de Mérida en la que tu perro también podrá darse un buen chapuzón
- Mérida se ilumina para comenzar a disfrutar de la feria
- Los problemas de olor y sabor del agua del grifo en Mérida se solucionarán entre hoy y mañana
- Preocupación y desconfianza en Mérida por el mal estado del agua del grifo: “No sabemos lo que bebemos”