Aqualia hace público su informe definitivo: el agua de Mérida es "apta para el consumo humano"

El mal olor y sabor del agua que sale desde hace unos días de los grifos de las viviendas de la capital extremeña se ha convertido en uno de los principales quebraderos de cabeza de los emeritenses. Muchos vecinos han tenido que comprar agua mineral en los supermercados después de encontrarse con la desagradable sorpresa a la hora de beber y calmar su sed.

Asociación de consumidores Facua

Tras las cuestiones planteadas por la asociación de consumidores Facua a la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua en la ciudad sobre la problemática, un informe publicado por el Ayuntamiento de Mérida acaba de revelar que, se ha realizado "un episodio extraordinario, derivado de las excepcionales condiciones climáticas que han afectado a Extremadura en las últimas semanas, concretamente una ola de calor inusual y que fue controlada".

Cumple con la calidad

Según ha apuntado el estudio, este hecho ha generado "mínimas alteraciones organolépticas y serán temporales", sobre todo en el sabor y el olor del agua, pero ha manifestado que en ningún caso se han alterado los márgenes exigibles en la legislación nacional. Los datos también ha reflejado que el agua "cumple rigurosamente" con los parámetros de calidad exigidos por la normativa vigente y es "potable y apta para el consumo humano". A partir de ahí, se termina la comentada polémica.

