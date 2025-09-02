La revista Muy Interesante corona y premia el trabajo del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida

El Museo Nacional de Arte Romano, en Mérida, está de enhorabuena, ya que la Fundación Muy Interesante ha anunciado a los ganadores de la segunda edición de sus premios con los que reconoce la excelencia en la investigación científica y la divulgación al MNAR, como institución, y al Doctor Alejandro Lucía, en categoría individual. En un comunicado de prensa, la fundación destaca que el museo extremeño es una institución "de muy larga andadura" con sus más de 175 años, que en sus inicios contaba con una pequeña colección de carácter local, que debido a la importancia del yacimiento emeritense, fue creciendo hasta "elevarse a la categoría de nacional". Del mismo modo, logró alojarse en un edificio de nueva planta en la ciudad donde exhibir, "con la dignidad que merecen", sus colecciones. Su contenido y actividades orbitan principalmente en torno al periodo romano. El patrimonio de Emérita Augusta impresiona al mundo. En directo, en foto o en vídeo.

Ejercicio físico y beneficios

La nota de prensa añade que el peso del papel de Mérida a finales de la Antigüedad, así como durante la etapa visigoda y los comienzos de la Edad Media, "marcan las aspiraciones de futuro" de la institución, con la creación de una nueva sede donde acoger las colecciones asociadas a estos periodos históricos. Por su parte, Alejandro Lucía es conocido como un "destacado" investigador y catedrático en fisiología del ejercicio, reconocido por su enfoque innovador que considera el ejercicio físico como una herramienta terapéutica en diversas enfermedades crónicas y genéticas. Actualmente, es profesor en la Universidad Europea de Madrid y lidera el Grupo de Investigación en Actividad Física y Salud (PaHerg), vinculado al Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 12 de Octubre. Con más de 700 publicaciones científicas, el experto ha centrado su trabajo en demostrar los efectos terapéuticos del ejercicio físico en condiciones como el cáncer, enfermedades neuromusculares, fibrosis quística, anorexia y la enfermedad del Alzheimer.

Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (MNAR). / El Periódico Extremadura

Personas mayores

También ha liderado ensayos clínicos intrahospitalarios que evidencian cómo el ejercicio mejora la salud y calidad de vida de pacientes oncológicos, incluso en niños pequeños sometidos a quimioterapia intensiva. De la misma manera, Alejandro Lucía ha investigado los beneficios del ejercicio en poblaciones especiales, como personas mayores en residencias, y ha demostrado que tres horas semanales de actividad física "pueden mejorar mucho su calidad de vida".

Jurado

Los galardonados por la Fundación Muy Interesante han sido seleccionados por un jurado compuesto por los patronos de la Fundación: Marta Ariño, Manuel Pimentel, Santiago Castellanos, José Pardina, Jose Ramón Alonso y Carmen Sabalete.