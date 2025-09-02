La Mérida más fiestera a ritmo de conciertos: Vicco, Sanguijuelas del Guadiana y Derby Motoreta's Burrito Kachimba

Las ganas de pasárselo bien y la música en directo. Dos elementos que en Mérida no solo convivirán desde mañana en la emblemática plaza de España, sino que se fusionan para crear una experiencia inolvidable en las presentas Ferias de Septiembre. Y en el epicentro de esta sinergia, una fuerza imparable: conciertos gratuitos. La programación cuenta con un menú musical para todos los gustos. Esta es la propuesta de las actuaciones y los horarios.

Vicco tomará la noche entera de la capital extremeña

Mañana a las 22.00 horas se subirá al escenario Vicco, con su fenómeno viral de 'Nochentera'. Una buena oportunidad para escuchar a la cantante, compositora y productora española que saltó a la fama tras su paso en el pasado Benidorm Fest de 2003.

Sanguijuelas del Guadiana

Cecilia Zango (jueves, 21.00 horas). Una de las artistas extremeñas más talentosas de los últimos años.

Sanguijuelas del Guadiana (jueves, 22.15 horas). Música de la tierra de una joven banda que, si en disco y en las distintas plataformas musicales enamora, en directo se convierte en una bola de energía apabullante. Aspira a ser el mejor concierto de los festejos emeritenses.

Fiesta flamenca

Noche flamenca con el grupo A bailar por rumbas. Seguro que pondrá a bailar al público, como es habitual en su arte y en su carisma.

Las canciones de los 90 y los 2000

La Gran Fiesta Super EGB (sábado, 19.00 horas). Se espera una gran afluencia de público para revivir aquellos maravillosos temazos de los 90 y los 2000. Mérida ofrecerá un viaje en el tiempo que recuperará el espíritu de antaño.

Derby Motoreta's Burrito Kachimba

Derby Motoreta's Burrito Kachimba (lunes, Teatro Romano, 19.30 horas). Este será el único concierto de pago. La banda sevillana acercará su rock-flamenco (sonido con sello de indentidad) hasta Emérita Augusta y dejará muy buen sabor de boca entre los asistentes al show.