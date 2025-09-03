En la avenida de las Comunidades
Dos jóvenes de 24 y 27 años resultan heridos al ser atropellados por un coche en Mérida
Los afectados han sido trasladados al hospital
Dos jóvenes (un varón de 24 años y una mujer de 27 años) han sido atropellados por un coche la pasada madruga en Mérida. Se desconocen el alcance de las heridas de la víctimas, aunque según el 112, habrían sufrido lesiones leves.
05.50 de la mañana
El accidente de tráfico, por el que ambas personas han tenido que ser derivados hasta el hospital de la capital extremeña, ha tenido lugar sobre las 05.50 horas de la mañana en la avenida de las Comunidades, según los datos aportados por el Centro 112, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el atropello. Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván
- La Feria de Mérida y sus conciertos serán plenamente accesibles
- Mérida, la ciudad más asequible del país para alquilar o comprar una vivienda
- La piscina de Mérida en la que tu perro también podrá darse un buen chapuzón
- Mérida se ilumina para comenzar a disfrutar de la feria
- Aqualia explica por qué estos días sabe mal el agua del grifo en Mérida
- Los problemas de olor y sabor del agua del grifo en Mérida se solucionarán entre hoy y mañana
- Preocupación y desconfianza en Mérida por el mal estado del agua del grifo: “No sabemos lo que bebemos”