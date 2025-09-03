Dos jóvenes de 24 y 27 años resultan heridos al ser atropellados por un coche en Mérida

Dos jóvenes (un varón de 24 años y una mujer de 27 años) han sido atropellados por un coche la pasada madruga en Mérida. Se desconocen el alcance de las heridas de la víctimas, aunque según el 112, habrían sufrido lesiones leves.

05.50 de la mañana

El accidente de tráfico, por el que ambas personas han tenido que ser derivados hasta el hospital de la capital extremeña, ha tenido lugar sobre las 05.50 horas de la mañana en la avenida de las Comunidades, según los datos aportados por el Centro 112, que recibió una llamada telefónica para informar sobre el atropello. Tras dicha llamada, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada y una unidad de soporte vital básico del Servicio Extremeño de Salud.