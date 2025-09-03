Atracciones para todas las edades
Ya puede ver las fotos del Día de la Infancia en los cacharritos de la Feria de Mérida
Las caras de satisfacción lo dicen todo
La Feria de Mérida llega a su ecuador y encara el resto de días que quedan por delante con la ilusión de los emeritenses (mayores y pequeños), sobre todo de esos niños y muchachos que disfrutaron ayer de su día. Como es costumbre, los más pequeños de la casa y también los grandes se montaron en sus atracciones favoritas a un precio más barato de lo normal. Los cacharritos del recinto ferial, además, son ahora para todas las edades. Las hay que dan vértigo, las de toda la vida como los divertidos coches de choque, la estupenda noria, todo adornado con muchas luces de colores, las tómbolas, casetas... Las caras de satisfacción de los padres y sus hijos lo decían todo. Por aquí les dejamos las mejores fotos:
Conciertos
Tras la jornada de este pasado martes se dará paso a la capital extremeña más fiestera a ritmo de conciertos gratuitos. Durante lo que queda de fiestas de septiembre, el centro de la ciudad resplandecerá de la alegría y buen rollo al son de la música en directo.
