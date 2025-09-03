El Festival de Teatro Clásico de Mérida cumple las expectativas: 174.141 personas y la edición más internacional

Terminó el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida cumpliendo las expectativas de asistencia en la celebración de su 71 edición, que ha estado marcada por el menor tiempo para la preparación de su programación, pero también por una mayor presencia de producciones internacionales, una línea que se pretende continuar para los próximos años. Tras conocerse este miércoles el balance en cifras, las actividades culturales que giran alrededor del certamen teatral atrajeron a un total de 174.141 personas, según los datos presentados por el director del evento, Jesús Cimarro, y la consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga. Ambos lo han calificado como una edición "completa y diversa" y la más internacional.

Reducción de espectadores

En palabras de Cimarro, son datos para estar "razonablemente satisfechos", ya que, además, en una de las extensiones, la de Cáparra, no se han podido hacer representaciones debido a que se están llevando a cabo obras de mejora. Este hecho, sumado al escaso tiempo que la dirección del festival tuvo para programar la presente edición -la adjudicación de la misma fue en marzo-, ha llevado a una reducción de espectadores, que en 2024 alcanzó la cifra récord de 179.122.

Emocionar y hacer pensar

"Mantener las cifras no es fácil", ha dicho el director, quien ha remarcado la importancia de continuar por una apuesta completa y diversa, que compagina lo clásico y lo contemporáneo, "que emocione y haga pensar", y que el público responda a todas las propuestas como así ha sido. De las 174.141 personas que han asistido al conjunto de las actividades -obras teatrales, conferencias, exposiciones, teatro de calle, pasacalles y proyecciones-, un total de 127.624 personas corresponden a la programación escénica tanto en Mérida como en las extensiones de Madrid, Medellín, Regina y Roma, pues en esta edición hubo un intercambio de obras con la capital italiana. En concreto, la programación del escenario principal, el Teatro Romano de Mérida, ha congregado a cerca de 90.500 espectadores para sus diez representaciones, entre las que ha destacado 'Los hermanos', con Pepón Nieto, Eva Isanta y Cristina Médina, que sumó cerca de 16.550 espectadores en los espectáculos.

El director del certamen, Jesús Cimarro y la consejera de Cultura, Victoria Bazaga. / EFE

23 funciones agotan entradas

Se ha colgado el cartel de 'no hay billetes' en 23 funciones, nueve de ellas en el Teatro Romano, dos en las representaciones de 'Ifigenia' en el Festival de Ostia Antica (Roma) y 12 en la programación complementaria de Mérida.

Un superávit de 600.000 euros

La edición de este año se ha cerrado con una recaudación de taquilla de 2,2 millones de euros y un superávit provisional de 600.000 euros, aproximadamente. Según ha expuesto Cimarro, la repercusión del Festival Internacional de Teatro Clásico de la capital extremeña generó más de 9.700 apariciones en medios de comunicación y redes sociales, con un valor total de publicidad de 28 millones de euros y de comunicación de más de 86 millones.

Suscríbete para seguir leyendo