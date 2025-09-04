Comida de unión entre la política local y la prensa en Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, acompañado por sus concejales, asistieron ayer por la tarde a una comida con periodistas de los medios de comunicación que cubren la información en la ciudad. El encuentro se llevó a cabo en el Templo de Diana (restaurante De Tripas Corazón) y sirvió para que los representantes políticos del Gobierno municipal y periodistas realizaran un acercamiento y pusieran en común diversos aspectos sobre la actividad que realizan a diario. Con este encuentro, el ayuntamiento de la capital regional recupera su clásica comida con la prensa en la Feria de Septiembre.

Anécdotas e historias

Los asistentes disfrutaron de diferentes platos gastronómicos, además de bebidas, postres y cafés. También recordaron anécdotas e historias compartidas y posaron juntos en una foto de familia. Rodríguez Osuna les felicitó las fiestas a los periodistas y fotógrafos.