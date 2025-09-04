En la avenida de las Comunidades
Dos detenidos por tentativa de homicidio al atropellar a tres personas en Mérida
Uno de los arrestados cuenta con antecedentes
La Policía Nacional ha anunciado este jueves la detención de dos jóvenes de 20 y 23 años, acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa, después del atropello a tres personas que se produjo la madrugada de este pasado miércoles en Mérida. Los arrestados todavía no han pasado a disposición judicial y uno de ellos cuenta con antecedentes.
Tres personas
Los hechos fueron puestos en conocimiento por el 112 Extremadura. El suceso ocurrió sobre las 05.50 de la madrugada en la avenida de las Comunidades y resultaron heridos leves un chico de 24 años y una chica de 27, que fueron trasladados hasta el hospital emeritense. Sin embargo, la Policía Nacional habla de tres personas atropelladas, según informa EFE.
