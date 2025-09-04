Dos detenidos por tentativa de homicidio al atropellar a tres personas en Mérida

La Policía Nacional ha anunciado este jueves la detención de dos jóvenes de 20 y 23 años, acusados de un delito de homicidio en grado de tentativa, después del atropello a tres personas que se produjo la madrugada de este pasado miércoles en Mérida. Los arrestados todavía no han pasado a disposición judicial y uno de ellos cuenta con antecedentes.

Tres personas

Los hechos fueron puestos en conocimiento por el 112 Extremadura. El suceso ocurrió sobre las 05.50 de la madrugada en la avenida de las Comunidades y resultaron heridos leves un chico de 24 años y una chica de 27, que fueron trasladados hasta el hospital emeritense. Sin embargo, la Policía Nacional habla de tres personas atropelladas, según informa EFE.