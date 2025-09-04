Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Feria de Septiembre

La 'Nochentera' de Vicco cautiva y acelera el ritmo de Mérida

Esta noche continúa la programación musical con Cecilia Zango y Sanguijuelas del Guadiana

Vídeo | Así fue el concierto de Vicco en Mérida

Vídeo | Así fue el concierto de Vicco en Mérida

Antonio Sánchez

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

La plaza España de Mérida se llenó de gente de todas las edades la noche de ayer para asistir al concierto de Vicco, uno de los cocniertos estrellas y gratis de las Ferias de Septiembre. Cientos de personas corearon la popular canción 'Nochentera', así como otros temas. La artista catalana cautivó al público de la capital extremeña y dio todo de sí en el espectáculo.

Vicco en su concierto de Mérida.

Vicco en su concierto de Mérida. / Alberto Manzano

Hoy, día grande en lo que se refiere al tema musical, están previstas las actuaciones de Cecilia Zango (21.00 horas) y Sanguijuelas del Guadiana (22.15 horas). Música de la tierra elaborada por una joven banda que, si en disco, en Spotify y en YouTube enamora, en directo se convierte en una bola de energía apabullante. Aspira a ser el mejor concierto de los festejos. Atraerá asistentes de todos los puntos de la región, porque las entradas para sus espectáculos se agotan como rosquillas.

Vicco en su concierto de Mérida.

Vicco en su concierto de Mérida. / Alberto Manzano

