El SES corrobora que el agua de Mérida es apta para beber y Osuna da por zanjada la polémica

La polémica por el mal sabor y olor del agua del grifo, en la capital extremeña, ha centrado los temas de conversación desde hace unos días de los emeritenses. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha salido una vez más al paso de las críticas sobre este asunto que tanta incertidumbre ha causado entre los vecinos, y ha insistido en que el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha ido certificando "a diario", y desde que comenzó el episodio en la ciudad en el que algunos ciudadanos detectaron "olor y sabor distinto" en el agua, que la misma "es apta para la consumo humano y que no tiene ningún peligro".

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna / Ayuntamiento de Mérida

Autorizaciones pertinentes

Así, teniendo en cuenta que el SES es el organismo en Extremadura que "vigila" y que "da las autorizaciones pertinentes" sobre la calidad del agua, ha considerado que el debate sobre el episodio sufrido en la ciudad "está zanjado", toda vez que el Ayuntamiento de Mérida "a día de hoy no tiene ni ha tenido en todo este tiempo ni una sola comunicación del SES con ninguna advertencia de que fuera el agua nociva o peligrosa para la salud". "Las opiniones son opiniones y las interpretaciones son interpretaciones, pero nosotros, como ayuntamiento, cuando hay alguna cosa de éstas a quien hablamos es al que tiene que certificarlo, es el único organismo oficial que certifica eso", ha insistido en alusión al SES, del que ha subrayado que no se ha recibido "ninguna advertencia" sobre la situación del agua en la capital autonómica.

