Ferias de Septiembre 2025
Búscate en el multitudinario y espectacular concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Mérida
El público emeritense no falla a la cita
Mérida sigue respondiendo con nota estos días ante la apretada agenda de citas musicales con motivo de sus Ferias de Septiembre. El concierto de Sanguijuelas del Guadiana superó ayer todas las expectativas en la plaza de España (no cabía ni un alfiler), marcada por una noche agradable, buen ambiente y muchas ganas de fiesta. La joven banda de rock extremeña cautivó al público con un concierto extraordinario y marcado por el extremeñismo. Antes de esta actuación, la gente también pudo disfrutar de la música de Cecilia Zango. Si estuviste en los shows, búscate en el álbum de fotografías:
