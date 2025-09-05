En la barriada emeritense de San lázaro
Doble orden de alejamiento de 200 metros para los dos jóvenes que intentaron atropellar a una persona en Mérida
La causa sigue abierta por los presuntos delitos
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida ha acordado una orden de alejamiento para los dos jóvenes detenidos por el atropello a un peatón en la barriada emeritense de San lázaro en la madrugada del pasado miércoles. La causa sigue abierta por los presuntos delitos de lesiones, amenazas y conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, tras efectuar la Policía Nacional las detenciones por homicidio en grado de tentativa después del atropello leve.
Comparecer en el juzgado
Los detenidos han pasado a disposición judicial este viernes, 5 de septiembre, y el juez ha acordado para los dos la medida de libertad con la obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX). Asimismo, el juez ha acordado la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros o comunicar con ella para los dos investigados por los citados hechos.
- Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván
- Mérida se ilumina para comenzar a disfrutar de la feria
- Mérida suma un nuevo radar a sus calles para controlar la velocidad y abre la polémica entre los vecinos
- Dos detenidos por tentativa de homicidio al atropellar a tres personas en Mérida
- Comida de unión entre la política local y la prensa en Mérida
- Los menores y el alcohol, la lucha contra esta problemática llega a las Ferias de Mérida
- Dos jóvenes de 24 y 27 años resultan heridos al ser atropellados por un coche en Mérida
- Mérida, la ciudad más asequible del país para alquilar o comprar una vivienda