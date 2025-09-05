El fandango extremeño y el arte gitano se unen en la gala del Día de Extremadura

La bailaora emeritense Fuensanta Blanco cumplirá su "sueño de la vida" este 7 de septiembre, al ser la encargada de poner la pincelada flamenca en la clausura del acto Institucional del Día de Extremadura en el Teatro Romano de Mérida. En un espectáculo que conmemora los 600 años de la llegada del pueblo gitano a la región, Blanco rendirá un homenaje al fandango extremeño, un palo de baile autóctono, así como al maestro Paco Zambrano.

El evento, conducido por las periodistas Raquel Sánchez Silva e Irene Rangel García, contará con la participación de otras destacadas artistas flamencas como las cantaoras Celia Romero, La Kaíta y Salomé Pavón. Fuensanta Blanco no estará sola en el escenario, ya que subirá junto a 27 personas de su elenco, incluyendo guitarristas, cantaores y el coro del CEIP Virgen del Pilar de Villanueva de la Serena, entre otras sorpresas. La dirección musical correrá a cargo de Francis Gómez, un reconocido compositor que ha trabajado con grandes figuras del flamenco.

Para Blanco, esta actuación tiene un significado especial. "Desde pequeñita sueño con este momento", ha expresado. Tras una reciente gira por Estados Unidos y México, la bailaora, que ha trabajado con artistas de la talla de Eva Yerbabuena y Antonio Canales, y que forma parte del Ballet Flamenco de Andalucía, regresa a su tierra para celebrar su cultura y raíces.

Las medallas

Además del espectáculo flamenco, el acto servirá como marco para la entrega de las Medallas de Extremadura, el máximo galardón de la región. Este año, los reconocimientos serán para la actriz Carolina Yuste, el investigador Juan Manuel Sánchez, el emprendedor social Marcelino Díaz y a los efectivos del Plan Infoex por su labor.

Fuensanta Blanco

Fuensanta Blanco (Mérida, 1995), bailaora formada en el conservatorio profesional de danza Luis del Río de Córdoba, ha trabajado con figuras como Eva Yerbabuena, Antonio Canales u Olga Pericet, y ha sido reconocida con premios como el nacional ¡Carmen Amaya de Cartagena (2021). Ha participado en producciones de La Fura dels Bausy desde 2022 forma parte del Ballet Flamenco de Andalucía, bajo la dirección de Úrsula López.

Asismismo, su productora ha realizado varios espectáculos como son La Merenguela, Dueñas del Cielo, Con Acento Extremeño, Raia/Raya, La Unión del Batallón y la producción más reciente El murciélago de Wuhan. Además, durante el verano de 2025 estuvo de gira con la Compañía Love Flamenco por Estados Unidos y México. Por último, en 2023 recibió el Premio Cultura de la Diputación de Badajoz.