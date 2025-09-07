Mérida pide a los jóvenes que planten cara al odio en internet

El Ayuntamiento de Mérida ha impulsado una campaña de sensibilización con spots y cartelería contra los mensajes de odio, dirigida principalmente a los jóvenes, y que aboga por la escucha, el respeto y la protección de los "más débiles". En un momento de auge de aumento de la violencia física y verbal en España, así como de los discursos de odio en redes sociales, el objetivo es contribuir con una "gotita de agua" desde Mérida a intentar combatir "en positivo" y "frenar" a quienes promueven estas circunstancias. "Buscamos que la gente entienda, escuche y respete", ha señalado del alcalde de la capital regional, Antonio Rodríguez Osuna, quien ha apelado a la sensibilidad, fundamentalmente de los más jóvenes, y ha defendido también que los medios de comunicación combatan los mensajes de odio con la eliminación de los textos en sus post.

Campaña municipal para plantar cara al odio. / Ayuntamiento de Mérida

Quique Pastrana y Álvaro Rodríguez

La campaña, creada por los freelance Quique Pastrana y Álvaro Rodríguez, consta de dos spots que serán difundidos en redes sociales, en las pantallas informativas que están distribuidas por toda la ciudad, y en los centros educativos; así como también de cartelería que llegará a diferentes puntos de Mérida. Además, en una segunda fase la iniciativa alcanzará a los institutos emeritenses, que podrán plantear debates y otras actividades relacionadas con el respeto, la escucha y el combate de los discursos de odio. Titulada 'Mérida Escucha, Entiende y Respeta', la campaña de sensibilización supone "un enfoque directo, visual y contemporáneo que surge por la respuesta al auge de esos discursos de odio en redes sociales y al incremento de muchos jóvenes que simpatizan, no tantos, gracias a Dios, con estas posiciones", ha dicho Osuna.

Proteger a los débiles

Se enmarca, así, en la máxima del gobierno local de Mérida de "proteger a los más débiles", como viene haciendo con otras campañas anteriores como la 'Territorio de igualdad', la de ciudad "refugio" con las políticas LGTBI, etc.

