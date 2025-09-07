Ferias de Septiembre 2025
Mérida vive la calle al calor de la fiesta y llena el centro hasta la bandera
Un contagioso ambientazo se extendió por la plaza de España, Arco Trajano y recinto ferial
En Mérida, sábado y feria siempre han combinado muy bien. La ciudad vive la calle al calor de la fiesta. Eso es algo innegable. El centro se llenó de un contagioso ambientazo y se extendió también al recinto ferial. La festividad emeritense no viene con un manual de cómo vivirla. Cada uno puede elegir el tamaño del vaso y dónde llenarlo. Ya sea en bares o casetas. Desde la tarde-noche la plaza de España contó una gran animación con un espectáculo de música de los 90 y 2000.
Días intensos
Los tragos continuaron por las discotecas, pubs y casetas. La capital extremeña apuró ayer la diversión al máximo y esta noche la Feria de Septiembre llega a su fin. Han sido unos días intensos en los que se ha contabilizado mucha asistencia de público. Mayores, jóvenes, niños y niñas se lo han pasado de lo lindo. Aún no hay datos oficiales de la festividad, pero es probable, a razón de las sensaciones de los hosteleros y comerciantes, que haya sido una muy buena edición. Aún así, se pueden hacer cientos de análisis distintos de cualquier elemento y de las actividades programadas, pero si hay que destacar algo de esta feria, sin duda alguna, es el acierto del concierto de los Sanguijuelas del Guadiana.
Las imágenes del concierto
- Muere una mujer atropellada en la A-5 a la altura de Arroyo de San Serván
- La Policía Nacional investiga un disparo con pistola en una pierna a un hombre en Mérida
- Búscate en el multitudinario y espectacular concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Mérida
- Mérida se ilumina para comenzar a disfrutar de la feria
- La construcción de 235 viviendas asequibles en Mérida, más cerca: un jurado profesional valora 21 propuestas
- Mérida colocará otros seis radares para controlar la velocidad y desvela las ubicaciones
- Mérida suma un nuevo radar a sus calles para controlar la velocidad y abre la polémica entre los vecinos
- Dos detenidos por tentativa de homicidio al atropellar a tres personas en Mérida