Desarticulado un grupo criminal intercontinental al descubrir 513 kilos de cocaína en una nave industrial de Mérida

Medio millar de kilos de cocaína han sido intervenidos en una nave industrial de Mérida, que habían sido enviados desde Argentina. La operación que ha llevado a cabo la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera ha permitido descubrir un doble fondo en una máquina industrial pesada de la localidad extremeña, donde se han hallado concretamente 444 pastillas de cocaína con un peso de 513 kilos.

Así, han desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico intercontinental. Siete personas han sido detenidas en España, cuatro en Argentina y otras tantas en Perú y se han llevado a cabo hasta quince registros en domicilios y cinco en naves industriales en España, según informan la Agencia Tributaria y la Dirección General de la Policía.

De Buenos Aires a Mérida en un contenedor

La investigación se inició el pasado mes abril cuando la Unidad Operativa de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria de Málaga detectó un envío sospechoso de droga en un contenedor que iba a viajar desde Buenos Aires hasta Algeciras, con destino final en Badajoz. De forma paralela, la Policía Federal de Argentina informó de la posible existencia de un torno industrial pesado en el puerto marítimo de Buenos Aires que podría estar siendo utilizado para transportar sustancia estupefaciente en su interior, si bien las fuertes medidas de seguridad con las que la maquinaria había sido construida había impedido la detección de la droga.

Ante las sospechas de la posible contaminación con cocaína del material industrial y sabiendo que viajaría a España, se activaron los mecanismos internacionales de colaboración policial entre ambos estados a través del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional. Se descubrió entonces que la maquinaria iba a entrar por el puerto de Algeciras a través de una empresa con domicilio fiscal en Badajoz, y que detrás del envío se encontraba esta organización criminal, cuyo asentamiento en España se situaba en Sevilla y tenía conexiones internacionales. Detrás de las importaciones existía un entramado de empresas superpuestas con varios testaferros y ‘hombres de paja’ que la organización utilizaba para ocultar su rastro.

El contenedor llegó a finales de julio a Algeciras, donde permaneció aproximadamente un mes. Ante la previsión de la salida de la terminal en agosto, se estableció un dispositivo de vigilancia por parte de los investigadores. El contenedor fue cargado en un camión y partió dirección a Extremadura, siendo descargado el 28 de agosto en una nave de Mérida.

2.600 kilos de cocaína intervenidos en total

Una vez localizada la sustancia estupefaciente se llevó a cabo la detención de los ciudadanos españoles relacionados con la organización criminal, cuyos asentamientos también se registraron en Argentina y Perú. Por ello, la Policía Federal de Argentina y la Policía Nacional de Perú han colaborado en la investigación.

Las actuaciones contra ellos se iniciaron en 2024 y desde entonces, se han intervenido 2.600 kilos de cocaína en total que ocultaban en distintos tipos de maquinaria industrial como máquinas trituradoras, tornos, brocas o fresadoras que transportaban en contenedores marítimos.