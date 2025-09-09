El Mercado Calatrava de Mérida tiene sus horas contadas: Ferrovial creará un museo y está listo a finales de 2026

No ha sido un camino sencillo, pero el desenlace de la historia llega a su fin. La empresa Ferrovial Construcción S.A. ha sido la adjudicataria del contrato para convertir el Mercado de Calatrava de Mérida en el Museo de la Historia y Arqueología de la Mérida por un importe de 3.585.104 euros y un plazo de ejecución de 12 meses desde la firma del acta de replanteo. Esta reforma supondrá "un tractor de la economía emeritense", al tratarse de un museo que será "referente", tanto para los visitantes como para los vecinos, ha destacado el ayuntamiento. La construcción y remodelación del edificio será financiada con los fondos europeos 'Next Generation', a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno central, mediante una asignación directa al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Estará concluida a finales de 2026 y, tras ello, se procederá a realizar la musealización en la que ya trabaja el Consorcio, que será el que lo gestione.

Palabras de Osuna

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha dicho este martes que, tras la festividad del Día de Extremadura "comienza la recta de final de legislatura, en la que el gobierno municipal del Ayuntamiento de Mérida está decidido a acometer todos los compromisos electorales con los que se presentó a las elecciones municipales de 2023". De este modo, ha sostenido Rodríguez Osuna, les permitirá "culminar numerosos proyectos importantísimos para la localidad", entre los que ha mencionado el Hogar de Mayores de Nueva Ciudad, la finalización del proyecto de plataformas únicas y el mencionado museo.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, en una imagen de archivo. / El Periódico Extremadura

21 siglos de historia

El proyecto del museo fue adjudicado al arquitecto Ángel Hernández Espada, quien también asumirá la dirección de obra del mismo. Las instalaciones planteará un recorrido por 21 siglos de historia de la ciudad a través de maquetas y piezas originales, que adentrarán al visitante en la evolución urbanística de Mérida y los eventos históricos que la motivaron.

Suscríbete para seguir leyendo