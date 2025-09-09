Un ejército de bicis y el mejor concierto de Derby Motoreta's Burrito Kachimba en Mérida

Se trata de uno de los eventos deportivos de referencia de los que se celebrá en Mérida. La ciudad volvió ayer a ser tomada por un ejército de bicicletas gracias a la celebración del Día de la Bicicleta, que coincidió con la festividad de la región y que reunió durante el mediodía a numerosos ciclistas de todas las edades que participaron en un interesante recorrido por las calles de la capital extremeña. El buen tiempo animó a la participación de los emeritenses, sobre todo de las familias.

Éxito del Día da Bicicleta en la capital extremeña. / Ayuntamiento de Mérida

Deporte y salud

Los padres acompañaron a sus hijos en una cita que une el deporte, la salud y el fomento de un vehículo que cada vez tiene más peso en las localidades. La jornada se completó por la noche con el concierto de Derby Motoreta's Burrito Kachimba. El grupo no tardó en fusionarse entre el público asistente para disfrutar de un show con mucho poderío en un espacio único.

El concierto de Derby Motoreta's Burrito Kachimba en el Teatro Romano. / Ayuntamiento de Mérida

