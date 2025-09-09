La Feria de Mérida deja tras su celebración 460.000 kilos de basura en las calles del centro

Tras siete días intensos de diversión, el Ayuntamiento de Mérida ha calificado la Feria de Septiembre de "éxito" y ha apuntado que, en el caso del centro de la ciudad, se han recogido 460 toneladas de residuos, lo que supone un incremento del 10 por ciento de acuerdo con las cifras de la empresa concesionaria del servicio de limpieza. No debemos olvidar que la limpieza de es un trabajo de todos y todas. La concejala de Festejos, Ana Aragoneses, ha destacado las más de 20 actuaciones musicales en diferentes espacios, como los conciertos de la plaza de España, en especial el de Sanguijuelas del Guadiana, que pudieron disfrutar miles de personas tanto de Mérida como de otros puntos de la región.

Agentes de la Policía Local en las pasadas Ferias de Septiembre. / Ayuntamiento de Mérida

Mejor accesibilidad

De esta manera, ha explicado que la feria se diversifica en varios enclaves para los jóvenes, con actuaciones en el Paseo de Roma, la plaza de España, el Arco de Trajano y la plaza de Santa Clara, además del recinto ferial. También ha resaltado que se han instalado servicios de calidad por sitios y que se han realizado mejoras en las condiciones de accesibilidad universal. La seguridad y la convivencia han sido "la nota predominante" de los siete días de fiesta, según la edil, que ha informado de que continuarán hablando con todos los sectores de la capital regional que participan en ella para generar economía y empleo en el municipio.

