El cum laude de las tortillas de camarones en Mérida se llama Curro

Apenas hace algo más de un año que Santa Clara (un bar-restaurante que está situado en la céntrica plaza que tiene su mismo nombre y que para muchos sigue siendo el mítico Rufino) abrió sus puertas, pero Curro González no llegó por casualidad a este céntrico local de Mérida. Llevaba un tiempo dedicándose a la hostelería y después de echar el cierre a su anterior negocio, una casa de comidas que regentaba en México con su mujer, Cristina, decidió hacer las maletas y volver a su ciudad natal. Curro es ahora el alma y la vida del establecimiento, un todoterreno que hace de camarero y cocinero, ya que lleva solo el negocio, para ofrecer a su fiel clientela variedad de pinchos gratis con cada consumición (carne en salsa, solomillo, lengua al limón, pestorejo, arroces…). Los parroquianos agradecen, además, que los aperitivos sean generosos.

Presa ibérica o calamar nacional

El clásico ejemplo de lo sencillo que es comer bien en la capital extremeña por un precio que no le haga un agujero al bolsillo en un enclave con encanto. Sobre todo, no se debe dejar escapar la posibilidad de acercarse a este local si uno disfruta con una riquísima tortilla de camarones (es cum laude en la meteria), calamar nacional (elaborado a la brasa o con salsa vizcaína), presa ibérica, cachopos, croquetas, entre otras especialidades. Curro quiere conquistar y hacerse su hueco, y está por el buen camino a juzgar por las críticas que está recibiendo, con una propuesta culinaria muy correcta y una pizca de originalidad en los platos.

Movimiento y tradición hostelera

El propietario del bar-restaurante admite que "la plaza de Santa Clara es una zona con movimiento y tradición hostelera, es muy buen sitio y uno de los espacios más bonitos de Mérida. Los propios vecinos me dicen que tienen ilusión con que se recupere el emblemático Rufino, muy conocido durante tantos años y con el que mi familia siempre ha tenido una excelente relación". Para probar suerte sin miedo a equivocarse, ya sea en la barra, en las mesas de dentro del negocio o en la terraza.

Suscríbete para seguir leyendo