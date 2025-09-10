Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El suceso se produjo a las 10.00 horas

Cuatro heridos por un choque entre dos coches en la zona de obras del puente de la A-5 de Mérida

Los afectados fueron trasladados al hospital

El siniestro ha tenido lugar en el puente de la A-5 de Mérida.

El siniestro ha tenido lugar en el puente de la A-5 de Mérida. / Javier Cintas

Alberto Manzano Cortés

Alberto Manzano Cortés

Mérida

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible inició ayer los trabajos de sustitución de las juntas de dilatación en el puente de la A-5 de Mérida. Y estos ya están ocasionando los primeros quebraderos de cabeza a los conductores con retenciones, ya que en la mañana de este miércoles cuatro personas han resultado heridas tras colisionar por alcande dos coches. El accidente ha tenido lugar sobre las 10.00 horas y los ocupantes de los vehículos han tenido que ser trasladados al hospital emeritense, según han confirmado fuentes policiales. Para atender a los afectados, se han movilizado varias ambulancias, agentes de la Guardia Civil, bomberos y equipos de limpieza y señalización de las carreteras.

Precaución

Los servicios de tráfico han pedido precaución a toda la gente que viaje por esta zona de la A-5. Hay que resaltar que desde este pasado martes hasta, previsiblemente, el 3 de octubre, se producirá un corte de la calzada derecha sentido Badajoz entre los km 341,6 y 343,2 del viaducto. Tras la finalización de las obras en esta calzada, a partir de las 00:00 del 6 de octubre se producirá el corte de la calzada izquierda sentido Madrid, entre los km 341,6 y 343,2, que durará hasta el 30 de octubre.

TEMAS

  1. La Policía Nacional investiga un disparo con pistola en una pierna a un hombre en Mérida
  2. Vips se prepara para abrir ya sus puertas en Mérida
  3. Búscate en el multitudinario y espectacular concierto de Sanguijuelas del Guadiana en Mérida
  4. La construcción de 235 viviendas asequibles en Mérida, más cerca: un jurado profesional valora 21 propuestas
  5. La noche más flamenca y rumbera de la Feria de Mérida
  6. Mérida colocará otros seis radares para controlar la velocidad y desvela las ubicaciones
  7. Desarticulado un grupo criminal intercontinental al descubrir 513 kilos de cocaína en una nave industrial de Mérida
  8. El chef José Andrés y Manuel Carrasco sucumben a los cantos de sirena de Mérida

Cuatro heridos por un choque entre dos coches en la zona de obras del puente de la A-5 de Mérida

Cuatro heridos por un choque entre dos coches en la zona de obras del puente de la A-5 de Mérida

El cum laude de las tortillas de camarones en Mérida se llama Curro

El cum laude de las tortillas de camarones en Mérida se llama Curro

Desarticulado un grupo criminal intercontinental al descubrir 513 kilos de cocaína en una nave industrial de Mérida

Desarticulado un grupo criminal intercontinental al descubrir 513 kilos de cocaína en una nave industrial de Mérida

El Mercado Calatrava de Mérida tiene sus horas contadas: Ferrovial creará un museo y estará listo a finales de 2026

El Mercado Calatrava de Mérida tiene sus horas contadas: Ferrovial creará un museo y estará listo a finales de 2026

La Feria de Mérida deja tras su celebración 460.000 kilos de basura en las calles del centro

La Feria de Mérida deja tras su celebración 460.000 kilos de basura en las calles del centro

Vuelven los atascos al puente de la A-5 en Mérida debido a unas obras hasta finales de octubre

Vuelven los atascos al puente de la A-5 en Mérida debido a unas obras hasta finales de octubre

El chef José Andrés y Manuel Carrasco sucumben a los cantos de sirena de Mérida

El chef José Andrés y Manuel Carrasco sucumben a los cantos de sirena de Mérida

Un ejército de bicis y el mejor concierto de Derby Motoreta's Burrito Kachimba en Mérida

Un ejército de bicis y el mejor concierto de Derby Motoreta's Burrito Kachimba en Mérida
Tracking Pixel Contents