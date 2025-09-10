Estos son los nuevos horarios para jugar y pasear en la Ciudad de la Infancia de Mérida

El Ayuntamiento de Mérida modificará el horario de la Ciudad de la Infancia a partir de este jueves, con motivo del inicio del curso escolar, en el que el espacio permanecerá cerrado, de lunes a viernes, excepto festivos, por las mañanas. De este modo, el nuevo horario de lunes a viernes será de 16.00 a 21.00 horas y los fines de semana de 11.00 a 21.00 horas.

Juegos infantiles y arqueología

Según ha recordado el consistorio de la capital extremeña, la Ciudad de la Infancia, se inauguró el pasado mes de noviembre, cuenta con un espacio de 12.000 metros cuadrados, con una inversión de 5.700.000 euros, de los que 1.500.000 han sido destinados a adquirir los terrenos y 4.200.00 euros a los materiales. También posee seis áreas de juegos infantiles accesibles y otra educativa de arqueología.