Lo último de la Noche del Patrimonio en Mérida: paseos turísticos en piraguas y snorkel en Proserpina

El turismo de aventura amplía su oferta en Emértia Augusta y de cara al fin de semana ganará más adeptos, ya que la presa romana de Proserpina se une a los espacios monumentales en los que se desarrollarán los pasatiempos de la Noche del Patrimonio y se celebrarán este próximo sábado 13 de septiembre, de manera simultánea, en enclaves de la capital extremeña. De la misma manera, al día siguiente (domingo 14 de septiembre) se harán las actividades.

Una experiencia única

En concreto, la actividad se denomina 'Vive Proserpina', comenzará a las 11.00 horas, y se realizará durante toda la jornada. Las personas que asistan, de manera gratuita, participarán en una experiencia turística "única" en el entorno natural y monumental de Proserpina. De este modo, más que un baño, se propone una aventura "diferente", con piragüismo, pádel surf, snorkel, hinchables, y barquitas locas, según informa el ayuntamiento, que añade que se trata de una actividad que se puede llevar a cabo en familia, con amigos, con pequeños o en grupo, ya que habrá para todas las edades y capacidades. El aforo se completará conforme a las inscripciones que vayan haciendo los participantes por orden de llegada.