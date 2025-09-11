Mérida repite festivos locales de cara al 2026: Emerita Lvdica y Santa Eulalia

El Gobierno local ha hecho oficial la aprobación de los festivos para Mérida el próximo año 2026 y serán los mismos que este 2025. El ayuntamiento de la capital extremeña ha manifestado que las fechas elegidas son el 21 de mayo, jueves, por Emerita Lvdica, fiesta de Interés Turístico Regional, y el 10 de diciembre, miércoles, por la patrona, Santa Eulalia. En las tres últimas ediciones de la fiesta de recreación de la época romana, que ha contado con una jornada festiva, ha aumentado notoriamente la participación de la gente en los diferentes eventos programados, así como la mejor distribución de todas las actividades.

La Mártir Santa Eulalia de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Economía y tradiciones

El otro festivo local será, como viene siendo tradicional, el día de la patrona, una festividad que es fija en el calendario de la ciudad. Así, se continúa con el compromiso del Gobierno municipal de aportar por festivos que redunden en la economía, generen empleo y dinamicen el sector comercial y hostelero, sin olvidar las tradiciones, como es el caso de la Mártir.