La ONCE galardona en Mérida a la solidaridad extremeña

La Fundación Ruy López, el programa ‘Piensa diferente’, de Onda Cero Badajoz, Isabel Rolán Merino, Nutrisens y el Ayuntamiento de Pinofranqueado han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2025, en una Gala celebrada en el Palacio de Congresos de Mérida.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y Administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

En la Gala han participado Alejandro Oñoro, consejero general de la ONCE y consejero delegado de Ilunion; Blanca Martín, presidenta de la Asamblea de Extremadura; Venancio Ortiz Silva, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura; José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura; Sara García, consejera de Salud y Servicios Sociales; Fernando Iglesias, delegado de la ONCE en Extremadura; Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, y Raquel del Puerto, presidenta de la Diputación de Badajoz. Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales, así como por representantes de la discapacidad y de la sociedad extremeña.

El listado

El premio en la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG lo ha recibido la Fundación Ruy López, con sede en Almendralejo, se ha consolidado como un referente en la inclusión de personas inmigrantes y en la promoción de la igualdad de oportunidades en la comarca de Tierra de Barros. Desde su creación ha desarrollado una intensa labor socioeducativa, cultural y solidaria, centrada en los colectivos más vulnerables. Su compromiso se materializa en programas permanentes como ‘Acogida y Asesoramiento’, ‘Apoyo Escolar’, ‘Alfabetización,’ ‘Castellano’ y ‘Mujer Inmigrante’, que han sido fundamentales para facilitar la integración social, educativa y laboral de personas inmigrantes en la región. Además, impulsa actividades innovadoras como talleres de sensibilización contra el racismo y la xenofobia, formación en competencias digitales, educación sexual afectiva, y proyectos de mediación intercultural.

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación el galardón fue para el programa ‘Piensa diferente’, de Onda Cero Badajoz. Esta emisora ha demostrado un firme compromiso con la inclusión social y la visibilidad de las personas con discapacidad a través del espacio mensual ‘Piensa diferente’, emitido dentro del programa ‘Más de uno Badajoz’. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con ASPACE Badajoz, permite que personas con parálisis cerebral sean protagonistas de un espacio radiofónico donde ejercen como guionistas, locutores y comunicadores. Gracias al impulso y la sensibilidad del equipo de Onda Cero, especialmente del periodista Manuel Márquez-Zurita, este espacio se ha convertido en una herramienta de empoderamiento y participación activa para los usuarios de ASPACE. Ellos eligen los temas, redactan los contenidos y los presentan en antena, demostrando sus capacidades comunicativas y enviando un poderoso mensaje de normalización e integración a la sociedad. Este premio reconoce el compromiso de Onda Cero por abrir su parrilla a contenidos sociales, dando voz a colectivos tradicionalmente invisibilizados y utilizando la radio como una herramienta de transformación y sensibilización social.

La Once entrega sus premios en Mérida / Javier Cintas

El Premio Solidarios a la Persona Física lo ha recogido Isabel Rolán Merino. Natural de San Vicente de Alcántara, ha dedicado su vida al apoyo de personas vulnerables. Comenzó como voluntaria a los 14 años en un centro de mayores y más tarde colaboró en el Teléfono de la Esperanza, ofreciendo escucha y apoyo emocional a personas en crisis. Tras superar un linfoma de Hodgkin, fundó en 1997 la Asociación Oncológica Extremeña (AOEX), con el objetivo de ofrecer atención integral a pacientes con cáncer y sus familias. Bajo su liderazgo, AOEX ha desarrollado numerosos servicios y se ha expandido hasta contar con 21 delegaciones en Extremadura. Isabel ha convertido AOEX en un referente en el ámbito sociosanitario, colaborando con Administraciones y entidades nacionales. Con más de 27 años de compromiso, sigue impulsando la organización con la misma energía y vocación solidaria del inicio.

En la categoría de Empresa, el Solidarios lo ha recibido para Nutrisens. La empresa extremeña Nutrisens, anteriormente conocida como Vegenat Healthcare, destaca por su doble compromiso: la excelencia en nutrición clínica y la inclusión social. La compañía ha apostado desde sus inicios por la innovación, el rigor científico y la mejora continua para ofrecer productos que respondan a las necesidades reales de los pacientes. Nutrisens se ha consolidado como una empresa sensibilizada con la contratación de personas con discapacidad y con una profunda vocación de servicio hacia los más desfavorecidos. Esta sensibilidad social se refleja en sus políticas de empleo inclusivo y en su compromiso con la igualdad de oportunidades. En su proceso de transformación y expansión hacia el mercado internacional, Nutrisens ha sabido mantener intactos sus valores fundacionales, demostrando que es posible crecer sin renunciar a la responsabilidad social.

Finalmente, en el apartado de estamento de la Administración Pública, el premio lo ha recibido el Ayuntamiento de Pinofranqueado, que ha mostrado un fuerte compromiso con el bienestar social, la participación ciudadana y la inclusión en el entorno rural de Las Hurdes. En los últimos años, ha impulsado iniciativas como la rehabilitación de espacios municipales, el fomento de la lectura, actividades culturales y deportivas inclusivas, etc. Además, participa activamente en el Plan Especial de Pedanías, garantizando servicios e inversiones en las alquerías del municipio. El Ayuntamiento ha favorecido el asentamiento de entidades del ámbito de la discapacidad en su territorio, facilitando así el acercamiento de la prestación de servicios especializados a los usuarios y promoviendo una atención más cercana, accesible y equitativa.

El jurado

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Extremadura 2025 lo han formado Venancio Ortiz Silva, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Extremadura; Fernando Iglesias García, delegado de la ONCE en Extremadura; Ana Díaz Alonso, consejera general de la ONCE; Francisco Javier González Jiménez, consejero territorial de la ONCE en Extremadura; Carmen Pereira Santana, presidenta de la Plataforma del Tercer Sector de Extremadura; Pedro Calderón Rodríguez, presidente del CERMI Extremadura; Susana Fajardo Bautista, concejala delegada de Educación, Accesibilidad Universal e Inclusión, Participación Ciudadana y Parque de Obras del Ayuntamiento de Mérida; y Celia Lafuente López, redactora y coordinadora digital de COPE Extremadura.