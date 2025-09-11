Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El local está en la calle Juan Dávalos

La papelería Don Papel, el comercio que resiste en el centro de Mérida

Carmen Pilar Martínez se encuentra al frente del negocio, adora su trabajo y la atención al público

Alberto Manzano Cortés

Mérida

A lo largo de los años, Don Papel Mérida se ha convertido en todo un referente del comercio de la capital extremeña. Manuel Vigario y su socia abrieron el negocio hace casi tres décadas en la céntrica calle Delgado Valencia. La mujer de Vigario, Carmen Pilar Martínez, después de haber trabajado durante mucho tiempo junto a su marido, hoy es quien regenta el local, que desde hace tres años se encuentra en la calle Juan Dávalos y Altamirano. Llama la atención su escaparate lleno de figuritas.

Aumento de ventas

A ella le encanta la atención al público y también pelearse con la impresora. El establecimiento está especializado en hacer fotocopias, además de la venta de material escolar y de oficina, teniendo muy presente los juguetes y muñecos de colección. “Fue un exitoso negocio en antaño y qué maravillosos recuerdos. Ahora ha cambiado la cosa bastante con las grandes superficies e internet, pero Don Papel resiste en el centro de la ciudad. Además, estos días se nota que aumentan las ventas con la vuelta al cole e institutos y de los universitarios”, ha explicado Martínez.

Fotocopias

La mayoría de las personas que entran a la papelería son conocidas. Es más, Carmen Pilar las atiende en numerosas ocasiones por su nombre. Muchas veces acierta antes que el propio cliente lo que van a querer llevarse (calculadoras, bolígrafos, mochilas, rotuladores, cuadernos, archivadores...). Está más que preparada. Una habilidad que ha conseguido con los años de oficio, y que le ha hecho perder la cuenta del número de fotocopias realizadas a tantísima gente.

