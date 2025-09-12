En el recinto ferial
Mérida celebra esta noche un mercadillo nocturno extraordinario
El evento tendrá lugar en la zona de los aparcamiento de 19.00 a 23.00 horas
El Ayuntamiento de Mérida celebrará esta noche, de 19:00 a 23:00 horas, un mercadillo nocturno extraordinario en la zona de aparcamientos del recinto ferial, tras el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Mérida y la Asociación de Comerciantes Autónomos de Extremadura (ACAEX).
El delegado de Mercadillo, Marco A. Guijarro, ha destacado que el mercadillo contará con el habitual dispositivo especial integrado por agentes de Policía Local en labores de control de accesos, así como de vigilancia en el cumplimiento de la limpieza de los puestos al finalizar la jornada, denunciando infracciones al titular de los mismos.
En compensación
La celebración de este evento extraordinario, ha señalado el delegado, se debe a "la compensación" por los días en los que, debido a la celebración de la Feria, no se ha podido instalar en su emplazamiento habitual.
Asimismo, también ha recordado que desde el pasado 9 de septiembre la ubicación del Mercadillo se ha trasladado a la zona de aparcamientos del recinto ferial.
Cabe destacar que el pasado 28 de agosto ya se celebró un mercadillo nocturno extraordinario, con una gran aceptación.
