Mérida licita la segunda fase de la mejora de la red general de agua en los barrios de San Juan y María Auxiliadora

El Ayuntamiento de Mérida ha publicado la licitación para la segunda fase del proyecto de mejora de la red general de abastecimiento en las barriadas de San Juan y María Auxiliadora, por un importe de un millón de euros.

Según ha explicado en nota de prensa el consistorio, la red de abastecimiento de San Juan cuenta con mas de 11.000 metros de tubería de fibrocemento que proporciona servicio a unos 1.100 puntos de suministro. Sin embargo, ha asegurado, "ya ha superado la vida útil y es propensa" a roturas por cambios de temperatura, solicitaciones y variaciones de presión. Durante los últimos dos años, ha detallado, se han producido un "importante" número de roturas en la red general llegando a más de 12 intervenciones en la misma, además de unas 20 fugas en acometidas.

Así, se sustituirá la misma por tubería de fundición dúctil y tubería de polietileno de alta densidad. Concretamente, la segunda base comprende la zona "alta" de la barriada, que estaría delimitada por la calle Duque Claudio al sureste, la avenida Felipe VI al suroeste, la calle Siervas de San José al oeste y, por el norte, el borde urbano actual que delimitan las calles Carboneros, Tapiceros, Río Tiétar, San Lucas, Barqueros y Nuestra Señora de Loreto.

En ambas barriadas

Además, también se actuará en la mejora de la red de abastecimiento en la barriada de María Auxiliadora que presenta en algunas zonas los mismos problemas que en San Juan, es decir, tuberías de fibrocemento en el final de su vida útil, ubicadas en zonas "bajas" y sensibles a solicitaciones, cambios de presión y temperatura, que provoca roturas "periódicas" en la red.

Por otro lado, el ayuntamiento ha subrayado que en otras zonas de esta barriada no se presentan dichos problemas porque con actuaciones anteriores se procedió a la renovación de la red con tubería de fundición.

En concreto, en la primera fase se está trabajando en la parte baja de la barriada para, posteriormente, realizar la transformación de la parte alta y la concesión con María Auxiliadora. Asimismo, en esta primera fase han quedado fuera de servicio más de 5.500 metros de tubería de fibrocemento.

Renovación de pavimento

Dentro de este "ambicioso" proyecto se procederá, además, a la renovación del pavimento y acerados, así como al refuerzo de la capa de rodadura, la mejora de la accesibilidad y la ordenación del aparcamiento en la Avenida Felipe VI.

En caso de imprevistos durante los trabajos, los titulares del contrato que tengan actualizados sus teléfonos móviles en Aqualia recibirán un SMS automático con la información del corte de suministro, por lo que ha pedido a los vecinos y vecinas que los actualicen en la oficina de Aqualia, vía telefónica o mediante correo electrónico.