Iniciativa cultural
La Noche del Patrimonio en Mérida: más de 70 propuestas culturales y éxito de público
Desde el ayuntamiento señalan que miles de personas participaron anoche en las actividades
Las más de 70 propuestas culturales gratuitas que han conformado la agenda de la VIII Noche del Patrimonio de Mérida movilizaron la pasada noche a miles de personas en la capital extremeña. Así lo ha destacado este domingo el ayuntamiento emeritense en una nota de prensa, en la cual ha recordado que en esta nueva edición se ha sumado a la presa romana de Proserpina como uno de los espacios emblemáticos participantes.
La programación ha incluido actividades que van desde rutas guiadas como Mérida Secreta, Mérida Curiosa y Patrimonio Celeste, hasta visitas exclusivas a enclaves patrimoniales como el Teatro y Anfiteatro romanos y el solar de la Fullonica, entre otros. Además, se ha registrado un "gran éxito" de asistencia a los talleres culturales celebrados en diferentes espacios emblemáticos de la ciudad, concretamente, aquellos dirigidos al público infantil y familiar.
Por su parte, actividades como Construimos el Peristilo del Teatro y el original Escape Room Detectives han completado aforos, al tiempo que han puesto de manifiesto el interés por las nuevas formas de acercar la historia y el pasado romano de la ciudad a la sociedad. Cabe destacar que esta iniciativa se desarrolló de manera simultánea con las otras 14 ciudades del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.
