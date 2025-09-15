Comienzan los trabajos para la construcción del Hogar de Mayores de Nueva Ciudad de Mérida.

El Hogar de Mayores de Nueva Ciudad de Mérida ya se encuentra en construcción. La empresa Eulen S.A. ha comenzado esta mañana los trabajos, por un importe de 1.999.547,17 IVA incluido.

Una fecha que, según ha indicado la delegada municipal de Urbanismo, Silvia Fernández, es "histórica" ya que responde a una "importante" demanda de los vecinos de la zona, así como un "importante compromiso" adquirido por el equipo de gobierno local.

De este modo, el Hogar de Mayores de Nueva Ciudad va a ser, en un año, una "realidad", financiado con fondos propios municipales que aporta un millón de euros, y de la Diputación de Badajoz que aporta el otro millón, ha destacado en nota de prensa el Ayuntamiento de Mérida.

Espacio de ocio para mejorar la calidad de vida

Al respecto, la delegada ha recordado que en ese margen del río viven más de 20.000 personas y que se marcan como objetivo prioritario de la gestión del gobierno local que todas las personas mayores de ese margen del río tuvieran un "sitio de referencia, de ocio, de esparcimiento, para poder desarrollar todas sus inquietudes y, por supuesto, para mejorar su calidad de vida".

"Hoy es el día en el que entran las máquinas para hacer todos los movimientos de tierra y en un año está previsto que ya finalice esta inversión tan ansiada por este equipo de Gobierno, por esta ciudad y en la que vamos a invertir dos millones de euros", ha señalado.

La delegada ha insistido en que este proyecto está financiado por ambas instituciones íntegramente, así como que la Junta de Extremadura "en este caso no ha querido participar en el desarrollo de este proyecto tan importante y necesario".

El proyecto

Así, los trabajos consisten en una gran plaza de acceso, con un nuevo edificio de dos plantas que contará con las mejores tecnologías, eficiente y provisto de salas de usos múltiples que "convertirán al nuevo Hogar de Mayores de Nueva Ciudad en un punto de encuentro de los mayores de esta zona de Mérida".

De este modo queda definido el proyecto ganador del nuevo Hogar de Mayores de la ciudad que se ubicará junto a la parroquia de Los Milagros en Nueva Ciudad. Según ha indicado el consistorio emeritense, la empresa ganadora es 'Arquivio', un estudio de arquitectura de Madrid que ha conseguido alzarse con el concurso entre los 17 proyectos presentados.

"Hemos definido el edificio al final del solar generando así espacios exteriores e interiores para uso público a lo largo del año y a la vez suprimir cualquier barrera arquitectónica", han explicado los ganadores del proyecto.

Proyecto del nuevo Hogar de Mayores de Nueva Ciudad de Mérida. / Ayuntamiento de Mérida

Una gran plaza

También han remarcado que la operación realizada consiste en crear una plataforma a nivel de la calle de acceso sin ningún tipo de obstáculo colocando un edificio de poca altura al fondo, liberando todo este espacio de llegada a modo de gran plaza, manteniendo un retranqueo perimetral ajardinado".

De esta forma, se lleva el centro de mayores al fondo de la parcela libera la línea de fachada, donde se ubicaría la futura ampliación con otro edificio lineal de unos 1.500 m2 de superficie construida. Este se realizaría con una planta baja porticada, formando una plaza central junto al hogar de mayores manteniendo la continuidad de esta a través de los soportales.

A partir de esto, el proyecto se organiza mediante dos elementos, en concreto, un volumen compacto y lineal con un gran porche cubierto y la plaza. Por último, el edificio cuenta con un pequeño sótano de acceso privado, con iluminación natural, donde se ubican las zonas de personal e instalaciones.